TikTok a organisé, ce jeudi à Casablanca, son premier sommet dédié à la santé mentale au Maroc. Cet événement a réuni des experts, des médecins et des créateurs de contenu pour aborder les enjeux liés à la santé mentale à l’ère numérique. L’objectif affiché de ce rendez-vous était de sensibiliser à l’importance de la sécurité en ligne, particulièrement pour les mineurs, tout en promouvant un usage responsable et sain des réseaux sociaux.

La première table ronde, intitulée « Santé mentale à l’ère numérique », a exploré l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Des experts en santé mentale y ont débattu des effets psychologiques potentiels de ces plateformes, notamment les pressions liées aux comparaisons sociales et l’exposition constante à des contenus parfois nuisibles. Le professeur Jallal Toufiq, psychiatre et défenseur de la santé mentale, a mis en lumière l’urgence de créer des environnements numériques plus sûrs pour protéger les jeunes générations. Dans le même esprit, le Dr Imane Kendili, psychiatre et professeure affiliée à l’Université Mohammed VI Polytechnique, a analysé les conséquences psychologiques de ces outils et a proposé des stratégies pour réduire la stigmatisation tout en promouvant des habitudes numériques équilibrées.

Malak Jaafar, responsable des partenariats pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie chez TikTok, a quant à elle présenté les initiatives de la plateforme pour garantir la sécurité de ses utilisateurs. Elle a notamment souligné l’importance des outils de contrôle parental et des fonctionnalités visant à protéger les mineurs des contenus inappropriés. « Chez TikTok, notre priorité est de créer une plateforme inclusive et accueillante pour tous. Ce sommet illustre notre engagement à offrir aux jeunes les outils nécessaires pour interagir de manière responsable et en toute sécurité », a-t-elle déclaré.

La deuxième table ronde, intitulée « Exploiter les réseaux sociaux pour un impact positif », a porté sur le potentiel des plateformes numériques pour réduire la stigmatisation autour de la santé mentale et encourager des dynamiques communautaires bienveillantes. Le créateur de contenu Adil Taouil a partagé son expérience personnelle, expliquant comment TikTok lui a permis de sensibiliser un large public à ces questions. Le psychologue clinicien Ayoub Benabbou a, pour sa part, mis en avant des approches visant à accroître la sensibilisation et à lutter contre les préjugés, tandis que la psychothérapeute Myriam Bahri a insisté sur le rôle central des parents dans l’accompagnement des jeunes pour un usage responsable des réseaux sociaux.

En organisant ce sommet, TikTok réaffirme sa volonté de placer la santé mentale au cœur de ses priorités. La plateforme a déjà introduit plusieurs fonctionnalités pour limiter le temps d’écran, prévenir le harcèlement et encourager des interactions positives. Cet événement, qui marque une première dans la région, témoigne de l’engagement de TikTok à œuvrer pour un monde numérique plus sûr et solidaire, tout en redéfinissant le rôle des réseaux sociaux dans la promotion du bien-être mental.

Ayoub Bouazzaoui

