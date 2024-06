Lors de sa participation à la 8ème édition de Casablanca Smart City, qui s’est tenue les 5 et 6 juin derniers, sous le thème « Du citoyen smart à la métropole smart », Lydec a présenté ses solutions innovantes notamment en matière de service clients, de gestion durable de la ressource et d’aménagement urbain durable.

Par exemple, le Système d’Information Géographique (SIG) qui est une solution pour l’amélioration continue de la performance des services aux citoyens et aux autorités de la ville. Lydec a présenté une autre solution : « ESTITMAR ». Inédite et centralisée, cette dernière assure une gestion efficace des projets de l’entreprise. « AQUADVANCED » est une solution digitale qui permet le pilotage en temps réel de la performance du réseau d’eau potable, tandis qu’« ELECADVANCED » assure la performance du réseau d’électricité.

En matière de digitalisation des services à la clientèle, Lydec propose des plateformes innovantes comme : « e-Lot » pour la gestion des demandes des lotisseurs, « e-Raccordement », dédiée aux clients moyenne tension, et « e-Services » destinée au grand public pour leurs différentes demandes, incluant l’application mobile « Lydec 7/24 ».

Par ailleurs, Habib Adnan, Directeur du Système d’Information de Lydec, a participé à une plénière sur les données urbaines des citoyens et le monitoring smart de la métropole. Son intervention porte sur les données urbaines et le monitoring smart d’une métropole (Citizen Open Data). Pour le DSI de Lydec : «Les données urbaines et le monitoring intelligent sont d’une grande importance pour la gestion des métropoles urbaines. A Lydec, nous utilisons ces technologies avancées, y compris l’intelligence artificielle, pour améliorer nos services essentiels à Casablanca. Nous croyons fermement que le Citizen Open Data peut transformer la transparence et renforcer l’engagement citoyen. En fournissant des données de qualité et en collaborant étroitement avec les différents acteurs urbains, nous contribuons à une gestion plus efficace et durable de la métropole».

H.Z

Partagez cet article :