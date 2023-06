Depuis octobre 2015, Casablanca est la première ville d’Afrique à intégrer le réseau des 25 villes intelligentes sélectionnées par l’IEEE. Le modèle de Casablanca Smart City repose sur une gestion urbaine frugale, sociale et durable, plaçant le citoyen au cœur de la réflexion.

De 2016 à 2022, les éditions de Casablanca Smart City ont rassemblé plus de 30.000 participants, 455 intervenants, 366 villes et 335 exposants.

En effet, Casablanca Smart City est devenu un rendez-vous incontournable pour explorer et contextualiser le concept de ville intelligente. L’édition de cette année est organisée sous forme d’une Agora, présentant des solutions concrètes pour la Smart City à travers des projets, des programmes et des mécanismes de transformation métropolitaine. L’objectif étant de relever les défis de l’urbanisation rapide en privilégiant l’inclusion, l’équité sociale, la durabilité environnementale et l’intégration des technologies adoptées à l’échelle mondiale.

Casablanca Smart City est un projet fédérateur, participatif et collaboratif qui fait partie intégrante de la démarche d’attractivité Wecasablanca avec pour principal objectif de faire de la ville une véritable plateforme d’échange au niveau intercontinental ; avec l’Asie et l’Amérique latine, proches de l’Afrique en matière de démographie notamment, mais aussi avec l’Amérique du Nord et l’Europe, fidèle à la tradition d’ouverture sur le monde, expliquent les organisateurs.

Pour 2023, Casablanca Events et Animation a choisi comme thématique générale « Ville smart, vers les transitions métropolitaines durables », mettant en avant les systèmes de gouvernance, les systèmes sociaux et communautaires, les infrastructures, les services smart, ainsi que l’écologie, l’environnement et le développement durable.

Cette septième édition vise ainsi à présenter des projets, systèmes, politiques et programmes concrets sur les avancées en matière de la Smart City. C’est également l’occasion pour les entreprises, les innovateurs, les startups, et les gouvernements locaux de présenter leurs innovations en matière de transitions des villes et métropoles actuelles vers des villes intelligentes, holistiques et empiriques.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence de la ministre de la solidarité de l’insertion sociale et de la famille Aawatif Hayar, et de Mohamed Jouahri, DG de Casablanca Events et Animation, Hassan Radoine : Directeur de la School of Architecture, Planning and Design, de l’Université Mohammed VI Polytechnique, ainsi que le président de l’université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug.

AL

