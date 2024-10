La région de Casablanca-Settat franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec l’entrée en service, le premier octobre 2024, de la première Société Régionale Multiservices (SRM) du pays. La SRM Casablanca-Settat devient désormais le nouveau gestionnaire des services publics de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide sur l’ensemble du territoire de la région.

Comme annoncé et expliqué auparavant, la création de cette nouvelle structure s’inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la distribution ainsi que du processus de mise en œuvre de la régionalisation avancée. Ce nouveau modèle de gestion adopté repose sur une structure régionale financièrement viable, capable de financer d’importants investissements pour répondre aux besoins croissants de la région. L’objectif est également d’améliorer la qualité du service, les performances techniques et d’atteindre l’efficience économique des services publics.

Juridiquement, la SRM Casablanca-Settat est une société anonyme créée en vertu de la loi n°83-21 relative aux sociétés régionales multiservices (publiée au BO n° 7213 du 28 Hijja 1444 – 17 juillet 2023), dans le but de généraliser l’accès aux services essentiels et de garantir la continuité du service public dans toute la région de Casablanca-Settat. Sa mission principale est de gérer la distribution d’eau potable, d’électricité et l’assainissement liquide sur l’ensemble du territoire de la région, tout en respectant les principes des services publics, notamment la continuité, l’adaptabilité et l’égalité entre les usagers. Cette mission lui a été confiée pour une durée de 30 ans dans le cadre d’un contrat de gestion avec le Groupement des Collectivités Territoriales Casablanca-Settat pour la distribution.

Sur le plan financier, le capital de la SRM Casablanca-Settat s’élève à 200 MDH, réparti entre l’État (25 %), le Groupement des Collectivités Territoriales Casablanca-Settat pour la distribution (40 %), la Région de Casablanca-Settat (10 %) et l’ONEE (25 %).

Concernant son périmètre d’action, la SRM Casablanca-Settat opère sur l’ensemble du territoire de la région de Casablanca-Settat, à savoir les deux préfectures de Casablanca et Mohammedia ainsi que les sept provinces de Nouaceur, Médiouna, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Berrechid et Benslimane. Elle gère les services de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide pour plus de 7 millions d’habitants.

La SRM Casablanca-Settat s’engage à mettre en œuvre un programme prévisionnel d’investissements ambitieux de plus de 60 MMDH sur la période 2024-2054. Ce programme vise, entre autres, à réhabiliter, renforcer et étendre les réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide afin de répondre aux besoins croissants de la région, tout en veillant à la préservation des ressources.

Youssef Ettazi, directeur général de la SRM Casablanca-Settat, explique que la mission de service public de la SRM est claire : « Assurer au quotidien des services essentiels de qualité aux citoyens et aux opérateurs économiques de la plus grande région économique du Royaume, offrir à chaque citoyen un accès équitable à des services vitaux, tout en assurant une gestion durable des ressources. Les défis sont nombreux. Nous devons anticiper et répondre aux attentes croissantes des habitants d’une région en pleine expansion, tout en tenant compte des enjeux du développement durable et de la rareté des ressources. Nos équipes sont mobilisées pour bâtir une société solide et performante, au service de l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et du développement durable de notre région. Notre ambition est de faire de notre SRM un modèle d’excellence opérationnelle ».

H.Z.

