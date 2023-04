Dans le cadre de sa série de publications des rapports régionaux, l’Observatoire Marocain de la TPME (OMTPME) vient de publier une étude sur le tissu entrepreneurial de la région Casablanca-Settat. Rappelons que l’objectif de cette étude, et plus largement du rapport annuel réalisé à l’échelle nationale, est de fournir un diagnostic du système productif de chaque région du Royaume et de mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés concernant la démographie, la santé économique et financière des entreprises ainsi que les indicateurs sur l’entrepreneuriat féminin. Enfin, avant d’aborder les résultats et conclusions de cette étude, il convient de noter que les données collectées par l’OMTPME, qui viennent d’une base consolidée des données fournies par la DGI, l’OMPIC et la CNSS, datent de 2020, à une poignée d’exceptions près, et ne prennent donc pas en compte les deux années de crise qui ont suivi, tout en reflétant une situation économique qui a vu le Maroc entrer en confinement.

Les analyses révèlent ainsi que le nombre des Entreprises Personnes Morales Actives (EPMA), ayant déposé une déclaration auprès de la DGI dans la région de Casablanca-Settat en 2020, s’élève à 114.726, en hausse de 3,3% par rapport à l’année précédente. Le commerce, la construction et les activités spécialisées, scientifiques et techniques trustent assez nettement le haut du classement en termes de nombre d’EPMA dans la région. De plus, 93% des EPMA de la région sont des Microentreprises et des TPE, générant un CA qui ne dépasse pas 10 millions de dirhams (MDH). De manière générale, la répartition des EPMA par catégorie et par section d’activité montre une prédominance des microentreprises dans l’ensemble des sections, et principalement dans l’« hébergement et restauration », les « arts, spectacles et activités récréatives » et les « activités immobilières », avec des parts respectives de 95,2%, 93,4% et 92,5%. Par ailleurs, ces EPMA ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 941,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, en hausse de 10,4%. Parmi ses composantes, le CA à l’export des entreprises a atteint 144,7 MMDH, en recul annuel de 7,1% et une valeur ajoutée de 206,4 MMDH, en baisse de 6%. On comprend que le confinement et surtout la fermeture des frontières sont les principales causes de ces baisses. On notera aussi que la ventilation provinciale du CA montre que la préfecture de Casablanca contribue, à elle seule, à près de 92% du CA global de la région, et que les sections du « commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles » et de l’« industrie manufacturière » génèrent près de 62% du CA global.

Par ailleurs, la région de Casablanca-Settat a vu la création de 22.582 Entreprises Personnes Morales (EPM) en 2021, en hausse de 17,3% par rapport à 2020. En 2021, le commerce et la construction ont concentré plus de 52% des créations d’entreprises PM. Mais, de l’autre côté, l’OMTPME note une très forte augmentation de 41,5% du nombre des EPM en cours de dissolution pour la même période. Et parmi ces dissolutions en cours, 35,1% des entreprises opèrent dans la section du « commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles », et près de 35% des entreprises PM en cours de dissolution sont âgées entre 2 et 5 ans. Notons que la forme juridique SARL-AU représente 58,1% du total des créations en 2021, accusant un recul annuel de 4,4%, au profit de la SARL principalement.

En ce qui concerne les emplois déclarés à la CNSS, on apprend que la région a généré plus de 1,59 million d’emplois en 2021, soit une hausse de près de 6% par rapport à 2020. La préfecture de Casablanca concentre à elle seule 88% de cet effectif. En 2021, les « activités de services administratifs et de soutien » et le « commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles » ont représenté 37,3% des emplois déclarés dans la région. Notons que 84,4% des entreprises de la région comptent un effectif ne dépassant pas 10 salariés. Le secteur des « activités de services administratifs et de soutien » est le principal contributeur à l’emploi dans la préfecture de Casablanca en 2021, représentant une part de 21,3%. En revanche, dans la préfecture de Mohammedia et la province de Berrechid, c’est l’ « industrie manufacturière » qui occupe cette première place, avec des parts respectives de 25,2% et 28,3% en 2021.

Pour ce qui est du financement bancaire, 93% de l’encours total des crédits est concentré dans la préfecture de Casablanca, qui recense 86,6% de l’effectif des entreprises étudiées. Concernant l’évolution des indicateurs financiers, l’analyse des bilans indique que leur trésorerie, en 2020, s’est maintenue globalement au même niveau qu’en 2019, grâce notamment aux soutiens de l’Etat. D’autre part, les données bilantielles des TPE font ressortir que les dettes auprès des associés constituent la première composante de leurs ressources financières durant la même période, représentant en moyenne 30,2%. Et en 2020, les dettes bancaires formaient 99,7% du total de la dette financière des EPMA. Le nombre des entreprises ayant disposé d’une trésorerie positive a reculé globalement de 0,5 point de pourcentage entre 2019 et 2020, à 87,3%. Près de 74% de l’encours des crédits est octroyé à des EPMA âgées de plus de 10 ans, ce qui dénote de la difficulté d’accès au crédit pour les jeunes entreprises.

Enfin, pour ce qui est de l’entrepreneuriat féminin, les résultats de l’étude montrent que dans la province d’El-Jadida, 20,6% des entreprises sont dirigées par des femmes soit un niveau qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 16,2%. Cette part se limite à près de 17% dans la préfecture de Casablanca.

Selim Benabdelkhalek

