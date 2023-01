Les précipitations du mois de décembre 2022 dans la région Casablanca-Settat, quoique arrivées tardivement, ont eu un effet « très positif » sur les cultures notamment les céréales, les légumineuses alimentaires et les fourrages, a affirmé le Directeur régional de l’Agriculture, Hssain Rahaoui.

L’état des cultures d’automne, notamment les céréales, est bon dans l’ensemble des provinces de la région, a noté M. Rahaoui dans un entretien à la MAP, ajoutant que la plupart des céréales sont au stade entre levée et tallage, et la superficie emblavée pour les céréales, les légumineuses et le fourrage est en « très bon état ».

Il a, de même, fait savoir que, pour assurer la continuité et la durabilité de l’approvisionnement des marchés de la région et ailleurs en légumes, notamment les principaux légumes nécessaires pour les consommateurs et de grande nécessité pour la table marocaine, une superficie d’environ 14.100 ha de maraichage d’hivers est programmée, dont environ 4.000 ha emblavés.

M. Rahaoui a noté que malgré le retard des pluies enregistré au début de l’année au niveau de la région Casablanca-Settat, les conditions climatiques ont connu, au cours du mois de décembre 2022, une nette amélioration avec une pluviométrie cumulée de plus de 133 mm, « soit un surplus de 135% par rapport à la campagne précédente et un déficit de 17% par rapport à la moyenne pluriannuelle ».

Le mois de décembre représente, à lui seul, 80% du total enregistré, a-t-il fait remarquer, ajoutant que « cette amélioration laisse espérer une bonne campagne agricole ». Cette situation a donné un élan aux emblavements et à l’installation des cultures, et une dynamique aux activités agricoles réalisées par les agriculteurs.

Par ailleurs, M. Rahaoui a qualifié de « satisfaisantes » les réalisations enregistrées au niveau de la direction régionale. Il s’agit, entre autres, de l’approvisionnement en semences sélectionnées et engrais au niveau de 62 points de ventes répartis dans la région, a-t-il détaillé.

Une quantité importante de semences sélectionnées est mise à la disposition des agriculteurs au niveau de 62 points de ventes de la région, avec la vente de plus de 280 milles quintaux de semences sélectionnées des céréales, soit 100% du programme commercial.

« À noter aussi qu’une subvention est octroyée pour l’utilisation des semences certifiées céréalières (Blé Tendre: 210 DH/Ql), (Blé Dur: 290 DH/Ql), (Orge : 210 DH/Ql) », a dit M. Rahaoui, ajoutant qu’une superficie de 1 million d’ha du sol est travaillée, dont plus de 94% traitée mécaniquement.

Le responsable a rappelé que la direction régionale de l’Agriculture a également mis en place un programme prévisionnel des grandes cultures d’automne suite à l’amélioration des conditions climatiques au cours du mois de décembre 2022, dont 804.900 ha de céréales, près de 88.100 ha de cultures fourragères, 22.000 ha de légumineuses alimentaires et près de 11.400 ha de betterave à sucre (100% en semences monogermes).

S’agissant des perspectives de développement du secteur, M. Rahaoui a mis l’accent sur la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 » lancée par SM le Roi Mohammed VI en février 2020, soulignant que cette stratégie, qui vient consolider un ensemble d’acquis du Plan Maroc Vert 2008-2020 en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole, vise au titre du premier fondement, à contribuer à l’émergence d’une classe moyenne agricole, à généraliser la protection sociale des agriculteurs, à dynamiser la jeunesse rurale, à développer le capital humain et à structurer davantage les agriculteurs autour d’organisations agricoles performantes.

M. Rahaoui a, de même, souligné que l’essor de l’élément humain est en effet « une condition sine qua non de la poursuite de la modernisation du secteur et de la consolidation des acquis ».

La pérennité du développement agricole, a-t-il poursuivi, constitue le deuxième fondement de cette stratégie. Fortement lié à l’élément humain, ce fondement vise à consolider les acquis du Plan Maroc Vert, tout en faisant un saut qualitatif et technologique, à travers des actions spécifiques sur les filières agricoles, les chaines de distribution, la qualité et l’innovation, ainsi qu’en matière de préservation des ressources naturelles et de renforcement de la résilience du secteur dans le contexte des changements climatiques.

