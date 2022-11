La chambre d’agriculture de la région Casablanca-Settat a annoncé, jeudi, à l’occasion de sa 3è session ordinaire, le lancement de la campagne agricole 2022/2023 dans la région dans des conditions climatiques marquées par la rareté des précipitations.

A cette occasion, le directeur régional de l’agriculture, Hssain Rahoui a souligné que la direction régionale a pris toutes les mesures et les dispositions nécessaires pour le lancement de la saison agricole dans de bonnes conditions.

A cet égard, il a relevé que les centres de Sidi El Aidi à Berrechid et de Zmamra dans la province de Sidi Bennour ont été approvisionnés de 185,227 mille quintaux de céréales répartis sur le blé tendre (121,13_ mille qx), le blé dur (55,838 mille qx) et l’orge (8,25 mille qx).

M. Rahoui a souligné que la direction a dédié 888.000 hectares aux cultures d’automne dont 350 hectares ont été cultivés, notant que le reste de la superficie peut être cultivé dans les jours qui viennent avec les prochaines précipitations.

L’Etat s’emploie à soutenir les prix de céréales, a-t-il dit, précisant que le prix d’un quintal de blé tendre et d’orge varie entre 435 et 850 dirhams, tandis que le prix d’un quintal de blé dur oscille autour de 735 et 880 dirhams.

Concernant les cultures sucrières, le directeur régional d’agriculture a expliqué que la commission chargée du suivi de ces cultures a pris toutes les mesures et les dispositions à même de permettre le lancement de l’opération de semis dans de bonnes conditions et de garantir le succès au programme fixé à 9000 hectares, notant que jusqu’à présent 6800 hectares ont été cultivés en s’appuyant sur les puits.

S’agissant de l’opération de semis direct, M. Rahoui a ajouté que cette opération a concerné 23 mille hectares qui sont répartis sur Settat (14.000 h), Berrechid (5500 h), Sidi Bennour (1600 h), Benslimane (1000 h), El Jadida (600 h) et Casablanca (300 h), notant que les semences pour le semis direct ont été distribuées sur nombre d’agriculteurs de la région à l’occasion du Salon national professionnel des céréales et légumineuses tenu récemment à Berrechid.

Pour sa part, le président de la chambre d’agriculture de la région Casablanca-Settat, Abdelkader Kandil a mis en avant les efforts déployés par la chambre pour améliorer le quota réservé à la région en ce qui concerne les subventions à l’aliment de bétail, notant que la région dispose du plus grand nombre de têtes de bovins et d’ovins et profitera d’une quantité supplémentaire dès le début de l’année prochaine pour alléger le fardeau sur les agriculteurs et les producteurs.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelilah Bencharki, conseiller à la 2è chambre et représentant de trois régions agricoles, en l’occurrence Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kenitra et Béni Mellal Khénifra, a souligné que la part d’orge réservée à la région est passée de 250 mille quintaux à 810 mille qx.

Et de préciser que dans le cadre de l’interdiction d’abattage des génisses productrices de moins de 4 ans, il a été décidé d’autoriser l’abattage de génisses blanc bleu belge (BBB), la charolaise et la race italienne destinées à la viande tout en maintenant l’interdiction de l’abattage de génisses laitières de races Holstein et Montbeliarde.

La région de Casablanca-Settat compte 1.263.042 hectares de terres arables dont de 146.433 irrigués, tandis qu’elle dispose de 723.000 têtes de bovins, 2.343.000 de têtes d’ovins et 104.000 de têtes de caprins.

LNT avec MAP

