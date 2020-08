PARTAGER Casablanca : Renforcement des mesures sanitaires à Anfa

Les autorités locales de Casablanca ont entrepris, vendredi, une série de mesures de restriction au niveau de l’arrondissement d’Anfa, suite à la multiplication des cas de contamination au Covid-19.

Les mesures prises portent notamment sur l’interdiction de diffusion des matchs sur écrans dans les cafés et le bouclage des certains artères et quartiers, à savoir Boulevard Taher El Alaoui, Rue Abderrahmane El Mkhanet, Rue Mouha Ou Said, Bab Marrakech, Bab Jdid, Sour Jdid et Tnaker, a-t-on indiqué de source locale.

Il a été également procédé à la mise en place des patrouilles mixtes sur des barrages filtrants au niveau des accès aux marchés central, de Benjdia et de Chaouia.

LNT avec MAP