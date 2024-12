La Commune de Casablanca a annoncé vendredi son adhésion au réseau mondial C40 des villes, un collectif regroupant près de 100 villes engagées dans des actions climatiques.

Un communiqué de la Commune fait savoir que Casablanca devient ainsi la 14ème ville africaine et la première de l’Afrique du Nord à rejoindre ce réseau.

Selon la même source, l’adhésion de Casablanca à ce collectif a été approuvée lors de la réunion du Comité directeur du C40 qui s’est tenue à Rio de Janeiro en novembre dernier. La ville intégrera officiellement le réseau en janvier 2025.

En devenant la première ville d’Afrique du Nord à rejoindre C40, Casablanca se positionne comme un exemple d’engagement pour la durabilité et la lutte contre les changements climatiques, indique le communiqué, soulignant que la ville renforce ainsi la voix du continent dans les initiatives globales contre le changement climatique.

« Rejoindre C40 Cities témoigne de notre volonté de construire une ville verte, smart et inclusive », a déclaré la Présidente du conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, citée par le communiqué.

« En tant que première ville du Maghreb à rejoindre ce réseau, nous voulons partager nos actions et apprendre des autres villes pour mieux lutter contre les changements climatiques », a-t-elle souligné.

Cette adhésion s’inscrit dans la continuité des avancées réalisées par Casablanca, notamment dans l’expansion des espaces verts, le développement de transports intelligents, la gestion durable des ressources en eau et la résilience climatique.

Grâce à cette collaboration, Casablanca bénéficiera du soutien du C40 pour intégrer pleinement les objectifs climatiques dans sa planification urbaine et échanger des bonnes pratiques avec d’autres membres du réseau.

Pour la Commune de Casablanca, « rejoindre cette coalition mondiale marque un nouveau chapitre dans notre quête de durabilité et nous aspirons à ce que l’adhésion de Casablanca renforce la représentativité des villes africaines dans la lutte contre le changement climatique », relève le communiqué.

Le C40 Cities représente plus de 700 millions d’habitants et un quart de l’économie mondiale. Il regroupe près de 100 des plus grandes villes du monde, qui prennent des mesures audacieuses et innovantes pour faire face aux défis climatiques et soutient leurs efforts pour devenir des leaders en matière de durabilité.

LNT avec Map

Partagez cet article :