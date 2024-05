Près de 11.000 participants ont été présents à la 13e édition des Journées du patrimoine de Casamémoire, qui s’est déroulée du 13 au 19 mai sous le thème « Casablanca, Patrimoine en Mouvement ».

Organisée par l’Association Casamémoire, en partenariat avec la Wilaya de la Région de Casablanca-Settat et la ville de Casablanca, cette édition a été un « véritable succès, témoignant d’un regain d’intérêt pour le patrimoine casablancais », a indiqué un communiqué de l’association Casamémoire.

« Comme chaque année, des sites d’exception et des édifices habituellement fermés au public ont ouvert leurs portes, dévoilant le temps d’un week-end, leurs splendeurs et leurs secrets les mieux gardés », a fait savoir le communiqué, notant que les visiteurs ont ainsi pu découvrir la Siège de la Wilaya, le Palais de Justice, la Succursale de Bank-Al Maghrib, la Mahkama du Pacha, les Ateliers Vincent Timsit de Roches Noires, les Anciens Abattoirs de Casablanca, la Mosquée Al-Mohammadi, la Maison de l’Union, et bien d’autres.

Les participants ont eu le choix entre cinq circuits de visite, à savoir : Le circuit Centre-ville explore la mythique place Mohamed V, ses bâtiments administratifs ainsi que le boulevard historique de la ville, le circuit de l’Ancienne Médina plonge les visiteurs dans l’histoire fascinante de la ville, et le circuit des Habous révèle les légendes de ce quartier historique.

En plus de ces balades piétonnes, deux circuits en bus, en partenariat avec Casa Bus, étaient proposés : le circuit Casa Est, traversant le quartier Roches Noires jusqu’à Hay Mohammedi et Sidi Othman, et le circuit Casa Ouest, allant du quartier Maarif vers Riviera, CIL, Hay Hassani puis Al Hank.

En partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation nationale de Casablanca-Settat et de l’association Al Jisr, a ajouté la même source, des visites scolaires ont permis à près de 4.000 élèves, de la maternelle au lycée, et à leurs enseignants, de bénéficier d’un accès privilégié aux sites patrimoniaux. Ils ont ainsi pu découvrir la richesse du patrimoine de leur ville et se sont vus offrir le Passeport du Patrimoine, un support pédagogique permettant de continuer l’exploration de Casablanca.

Une riche programmation culturelle a accompagné cette semaine du patrimoine pour créer des espaces de dialogues et de créativité. Au total, 8 conférences, 10 ateliers, 12 expositions et 4 spectacles ont animé la semaine.

Les Journées du Patrimoine de Casablanca reposent sur un réseau de 200 guides bénévoles qui se mobilisent pour l’organisation et la réussite de ces journées. Par ailleurs, Casamémoire a lancé cette année son Université Numérique du Patrimoine « unpcasamemoire.com », pour offrir un espace d’initiation et d’expertise à la richesse du patrimoine architectural et urbanistique de Casablanca et de son histoire.

