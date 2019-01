PARTAGER Casablanca : Plusieurs grands projets enfin livrés en 2019

L’année 2019 devrait marquer la fin de plusieurs chantiers entrepris ces dernières années dans la ville de Casablanca.

En effet, plusieurs projets qui devaient prendre fin en 2018 et qui ont enregistré du retard devraient être inaugurés au courant de l’année 2019.

Le pont à haubans de Sidi Maarouf

C’est l’un des projets dont les Casablancais attendent avec impatience la finition. En effet, entrepris depuis plusieurs années, les travaux du pont à haubans de Sidi Maarouf touchent à leur fin.

Ce projet, financé par le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, la Commune Urbaine de Casablanca et la Direction Générale des Collectivités Locales, s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la ville de Casablanca.

D’une longueur de 224 mètres, le pont devrait régler le problème des embouteillages au carrefour Sidi Maârouf, un des points noirs de la circulation dans la capitale économique.

Le pont est soumis à des tests de charge depuis quelques jours et devrait être inauguré à la fin du mois de janvier.

La promenade Maritime de la Mosquée Hassan II

Prévue pour le premier semestre 2018, la promenade n’a toujours pas été ouverte au public. Selon Casa aménagement, l’état d’avancement du projet est estimé à 94%, et il devrait être terminé en mars 2019. La promenade qui s’étend sur 1,5 km et environ 13 hectares devrait contenir des espaces de jeux pour enfants et des espaces sportifs, un parcours pour joggeurs, promeneurs et cycles, des sanitaires publics, etc. Le tout pour un montant de 200 millions de dirhams auquel le ministère de l’intérieur (DGCL) contribue à grande échelle.

Le grand théâtre de Casablanca

Situé en plein cœur du quartier historique de la métropole, le Grand Théâtre de Casablanca devait être livré en septembre 2018.

Cet espace multidisciplinaire qui sera dédié à tous les arts de la scène (théâtre, danse, musique, comédie musicale…) a nécessité une enveloppe budgétaire de 1,44 milliards de dirhams. Les travaux qui avaient débuté en octobre 2014 devraient prendre fin cette année.

Parking « Place Rachidi »

Ce projet qui a débuté en janvier 2016 a nécessité une enveloppe budgétaire de 130 MDH. La fin des travaux est prévue pour mars 2019. Ce nouveau parking offrira plus de 700 places et devrait répondre à la demande de stationnement qui sera générée par l’activité du Grand Théâtre de Casablanca.

Parc de la Ligue Arabe

Les travaux de réaménagement du parc ont été entamés en janvier 2016 avec une enveloppe de 100 millions de dirhams. Le projet est financé par le ministère de l’Intérieur (DGCL) à hauteur de 35 millions de dirhams, la commune de Casablanca (45 millions de dirhams) et la région de Casablanca Settat (20 millions de dirhams).

Le taux d’avancement des travaux est de 97% selon Casa aménagement, et la fin des travaux est prévue pour mars 2019.

AL