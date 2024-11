Deux conventions de partenariat ont été signées lundi au siège du Conseil de la région Casablanca-Settat, visant à promouvoir l’entrepreneuriat sportif parmi les jeunes.

Le premier partenariat, scellé entre le Conseil de la région Casablanca-Settat et l’ONG TIBU Africa, porte sur la formation de 50 jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat sportif. Une initiative visant à doter ces jeunes des compétences nécessaires pour développer des projets novateurs.

Le deuxième partenariat, conclu entre TIBU Africa, l’université Hassan II de Casablanca (UH2C) et l’université américaine d’Akron, cherche à développer le partage d’expériences entre les étudiants marocains et américains, permettant des échanges enrichissants autour des pratiques et des valeurs de l’entrepreneuriat sportif.

Le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que la région dispose de multiples programmes dédiés aux jeunes, incluant les nouvelles technologies, les métiers traditionnels et le sport, qui est au cœur du partenariat signé avec TIBU Africa.

Ces programmes ont déjà permis la création de 800 jeunes entreprises, générant ainsi un nombre significatif d’emplois, a fait savoir M. Maâzouz, annonçant le lancement prochainement d’un fonds régional d’investissement, en partenariat avec la CDG, pour soutenir ces entreprises, particulièrement au moment de leur création.

L’objectif du Conseil, selon lui, consiste à promouvoir l’entrepreneuriat pour ouvrir de nouvelles perspectives d’insertion économique et sociale au profit des jeunes, qui sont au centre des priorités du Plan de développement régional 2022-2027. Et d’ajouter que l’ambition est de faire de Casablanca-Settat une région modèle en matière de développement inclusif et durable, tant sur le plan économique que social.

« Nous célébrons la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat avec la conclusion d’un partenariat qui permettra de former des jeunes à l’entrepreneuriat sportif », a noté, pour sa part, le président – fondateur de l’ONG TIBU Africa, Mohamed Amine Zariat.

Il a ajouté que la convention de partenariat avec l’UH2C et l’université américaine d’Akron offrira aux jeunes un encadrement par des experts internationaux et facilitera des échanges culturels et scientifiques enrichissants avec leurs homologues américains.

LNT avec Map

Partagez cet article :