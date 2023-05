Le ministère chargé des relations avec le parlement a procédé, vendredi à Casablanca, à la signature de trois conventions de partenariat en marge du premier forum national de la société civile avec le ministère de l’industrie et du commerce et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la CDG et l’OFPPT.

La première convention porte sur la mise en place d’un cadre global de coopération entre les parties signataires en vue d’encourager et de faciliter l’accès de la société civile aux services de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

La deuxième convention vise à mettre en place un cadre de partenariat pour promouvoir le secteur associatif, développer l’emploi, qualifier le tissu associatif et accompagner sa mutation numérique pour constituer un troisième secteur qui contribue à la création des richesses et de l’emploi.

La troisième vise le renforcement de l’offre portant sur la formation professionnelle de base et continue liée aux métiers de la vie associative.

Organisée par le ministère chargé des relations avec le parlement, cette manifestation vise à promouvoir l’emploi associatif comme étant l’un des principaux piliers du développement du travail associatif au Maroc.

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie « Nassij » relative aux relations avec la société civile au titre de la période 2022-2026, en perspective de l’organisation par le ministère de forums nationaux sur des sujets d’actualité de premier plan pour la promotion de la société civile.

LNT avec MAP

