Les Championnats d’Afrique d’e-Sports (AEC24), un événement inédit dans le continent, ont débuté vendredi à Casablanca à l’issue d’une cérémonie organisée à la salle couverte du complexe sportif Mohammed V.

Organisées par la Confédération Africaine des sports électroniques (ACDS) et la Fédération Internationale des Sports Electroniques (IESF), en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques (FRMJE), ces Championnats permettront aux participants de décrocher une place aux Championnats du Monde d’e-Sports prévus à Riyad en novembre prochain.

L’AEC24, en tant que premier championnat d’e-sports hors ligne sur le continent, marque un tournant décisif, révélant la passion, le talent et le potentiel immense de l’e-sport africain. Cet événement historique offre une vision claire de l’avenir prometteur de cette discipline dans le continent africain.

La cérémonie d’ouverture de ces Championnats prévues jusqu’au 21 août, a été marquée par la présentation des équipes africaines en lice, au rythme de performances musicales données par des artistes marocains et africains sous le signe de la fraternité et l’amitié.

Dans son allocution, le Secrétaire général de la Fédération Internationale des Sports Electroniques (IESF), Boban Totovski s’est félicité de la tenue de ces championnats au Maroc, saluant les efforts engagés par le Royaume en faveur de la promotion de ce sport, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le président de FRMJE, Hicham El Khlifi a noté que ‘’l’organisation de manière présentielle de cette manifestation sportive, contrairement à d’autres continents qui privilégient une compétition à distance, s’inscrit dans le droit fil des Hautes Orientations Royales en faveur de la promotion d’un partenariat agissant Sud-Sud’’.

M. El Khlifi qui préside également aux destinées de la Confédération Africaine des sports électroniques, s’est aussi félicité du soutien accordé par les départements ministériels concernés à la promotion de cette discipline qui promeut l’insertion des jeunes et leur rapprochement.

Dans une déclaration à la presse, il a mis en avant le potentiel des jeux électroniques dont les recettes dépassent certains domaines de divertissement comme le cinéma. ‘’C’est d’ailleurs à l’appui de ce constat que nous avons décidé de promouvoir ce sport à travers la création d’une Fédération marocaine et ensuite une Confédération africaine regroupant 47 pays africains’’, a-t-il affirmé.

De même, le directeur exécutif de la Confédération Africaine des sports électroniques, Soufiane Filali, a souligné que ‘’l’organisation de ces Championnats prouve, si besoin est, que le Maroc est capable d’organiser des événements sportifs d’envergure planétaire’’, avant d’ajouter que Casablanca s’impose aujourd’hui comme une véritable capitale de l’e-sport africain.

Et d’indiquer que plus de 20 athlètes défendront les couleurs du Maroc lors de ces Championnats pour décrocher une place aux Championnats du Monde d’e-sports en Arabie Saoudite en novembre prochain.

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par un match d’exhibition opposant la sélection nationale à une équipe composée de membres des sélections africaines qui participent à ces Championnats sans précédent en Afrique.

Au programme, une série de compétitions qui verront plus de 180 athlètes de 17 pays s’affronter dans cinq catégories, à savoir CS2 Open, CS2 Women, MLBB Open, MLBB Women et PubG mobile.

En organisant cette première compétition panafricaine, la Confédération Africaine cherche à renforcer les liens entre les nations africaines et à mettre en lumière la puissance de la communauté e-sportive africaine. Bien plus qu’une simple compétition, cet événement est une célébration de la solidarité africaine, de l’innovation et du potentiel immense de l’e-sport en Afrique.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dadès, du vice-président du Conseil de la ville de Casablanca, Abdellatif Ennassiri et du Directeur des sports au ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Abderrazak El Akari, outre les représentants des délégations africaines ainsi que différents acteurs du sport.

LNT avec Map

