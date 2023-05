Un rassemblement a été organisé, mardi devant la stèle commémorative érigée à la Place Mohammed V à Casablanca, à l’occasion du 20ème anniversaire des attentats terroristes qui ont visé la capitale économique le 16 mai 2003.

Organisé par l’Association Marocaine des victimes du terrorisme (AMVT), ce rassemblement a été marqué par la présence des familles et proches des victimes, d’acteurs associatifs et culturels, ainsi que des représentants des trois religions monothéistes.

A cette occasion, Souad Begdoury El Khammal, présidente de l’AMVT a souligné, dans une déclaration à la presse, l’importance de commémorer annuellement le drame de 2003 afin que cela ne se reproduise plus, notant que le terrorisme a changé la vie des familles et proches des victimes.

En plus d’honorer la mémoire des victimes, la commémoration de ces événements est aussi une occasion de rappeler aux citoyens de rester vigilants, car le terrorisme n’a pas disparu, a-t-elle soutenu, rappelant les valeurs et principes marocains de tolérance et du vivre ensemble.

Pour sa part, le président de l’Association « Marocains Pluriels », Ahmed Ghayet a rappelé que le mouvement « Touche pas à mon pays » (Ma T9ich Bladi), créé au lendemain des attentats, a pu rassembler plus d’un million de personnes seulement 5 jours après ces actes abjects survenus le 16 mai 2003, précisant que ce drame doit toujours être commémoré.

« C’est une mémoire qui doit être entretenue », a-t-il ajouté, mettant l’accent sur l’importance du travail de mémoire auprès des jeunes pour lutter contre le terrorisme.

Rappelons que les attentats terroristes qu’a connus Casablanca, le 16 mai 2003, avaient coûté la vie à des dizaines de personnes et blessé plusieurs autres.

L’AMVT a pour vocation de soutenir et d’assister les victimes et leurs familles, de diffuser toutes les informations sur les victimes, d’organiser des hommages aux victimes du terrorisme pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli et perpétuer leur mémoire.

Elle vise également à sensibiliser l’opinion publique aux dangers du terrorisme, à consacrer la culture de paix, de tolérance et d’ouverture, à consolider les valeurs de citoyenneté et à lutter contre les discours faisant l’apologie du terrorisme et de l’exclusion.

LNT avec MAP

