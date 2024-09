Le sommet MENA YES!, consacré à l’emploi des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), se déroulera à Casablanca les 7 et 8 octobre 2024. Organisé par Education For Employment (EFE), cet événement rassemblera plus de 200 participants, incluant des représentants du secteur privé, des gouvernements, des organisations de jeunesse et des entités internationales.

Andrew Baird, président d’EFE, a souligné l’importance de cet événement pour co-créer des solutions concrètes permettant aux jeunes de mieux accéder au marché du travail.

« En travaillant main dans la main avec les secteurs public et privé, nous pouvons non seulement combler les écarts entre les compétences des jeunes et les besoins du marché, mais aussi construire un environnement plus inclusif, où les jeunes peuvent prospérer et contribuer activement à l’économie de leur pays » a-t-il précisé.

Le programme du sommet comprendra des sessions interactives sur des thèmes tels que l’intelligence artificielle, l’économie numérique, les emplois verts, et la santé mentale. Ces sujets visent à renforcer l’inclusion des jeunes et à adapter leurs compétences aux exigences du marché.

L’événement bénéficiera du soutien de partenaires tels que Dell Technologies, SAP et Bank of America, qui s’engagent à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes. EFE, présente dans plusieurs pays de la région, a déjà aidé plus de 195 000 jeunes à trouver un emploi significatif depuis sa création en 2006, avec un fort accent sur l’autonomisation des femmes.

