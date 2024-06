L’Association Marocaine de Médecine Régénérative (AMMR), en partenariat avec la société Araskin spécialisée dans la distribution de produits de médecine esthétique et régénérative au Maroc, organise un symposium scientifique important sur « la thérapie par les exosomes et l’avenir de la médecine régénérative au Maroc » le samedi 8 juin 2024 à Casablanca.

Selon le communiqué, cet événement réunira un grand nombre de médecins, experts et spécialistes du domaine, offrant l’opportunité de présenter les avancées et les bénéfices réalisés par les exosomes dans la médecine esthétique régénérative, et leur capacité à révolutionner le traitement de diverses maladies et blessures, offrant un nouvel espoir pour la médecine régénérative.

L’occasion sera également propice pour mettre en lumière les derniers traitements importants en médecine régénérative, qui exploitent les exosomes présents dans le corps humain, une merveille de la médecine régénérative qui a gagné en popularité dans les pays du Golfe, aux États-Unis et dans d’autres grandes nations.

Selon le communiqué de l’AMMR, les avantages de la thérapie par injection d’exosomes, notamment sous forme de sérum d’exosome et de cellules souches, comprennent de nombreux avantages tels que le rajeunissement de la peau, la stimulation de la guérison naturelle de la peau, améliorant la texture, la couleur et l’apparence générale, ainsi que des propriétés majeures dans la lutte contre le vieillissement en réduisant l’apparence des ridules et des rides, en favorisant la repousse des cheveux et en réduisant les cicatrices.

A propos de l’Association Marocaine de Médecine Régénérative (AMMR) : AMMR est une association fondée pour soutenir et promouvoir les progrès en médecine régénérative et esthétique au Maroc. Elle organise de nombreux congrès et rencontres scientifiques et médicales dans divers domaines médicaux au Maroc, et aborde les innovations en médecine régénérative et esthétique qui se produisent dans le monde.

Araskin est une société de distribution de produits de médecine esthétique et régénérative au Maroc, spécialisée dans l’innovation et la qualité de performance, basée à Casablanca.

