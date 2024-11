La cinquième édition de l’Africa Place Marketing se tient les 20 et 21 novembre à Casablanca, sous le thème : « Les grands événements : catalyseur d’attractivité territoriale, holistique et inclusive ». Organisé par Casablanca Events et Animation, ce rendez-vous annuel a rassemblé chercheurs, décideurs et professionnels pour débattre des enjeux liés au développement des territoires en Afrique.

Cette édition met en avant le rôle stratégique des grands événements, tels que les Jeux Olympiques ou des festivals internationaux, dans la dynamisation économique et l’amélioration de l’image des territoires. Elle insiste également sur la nécessité de planifier ces initiatives de manière durable et inclusive. « L’Africa Place Marketing constitue une occasion unique de positionner Casablanca comme un acteur clé dans le marketing territorial en Afrique, en favorisant une collaboration étroite avec les acteurs locaux pour garantir que leurs besoins soient pris en compte et assurer un héritage positif pour les générations futures », a déclaré Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events et Animation.

Le programme s’articule autour de plusieurs temps forts, notamment des panels sur les impacts des grands événements sur l’attractivité territoriale et le développement touristique. Un Think Tank s’est concentré sur le rôle des manifestations internationales dans le renforcement de l’attractivité du Maroc, avec une attention particulière portée aux événements sportifs.

Parmi les autres moments clés de cette édition, on notera des masterclass certifiantes en marketing territorial, la troisième édition du Forum Africain du Tourisme, et les Africa Place Marketing Awards, qui ont récompensé les initiatives exemplaires en Afrique. En parallèle, le village expo a mis en avant les identités territoriales de plusieurs pays africains, illustrant la diversité et les opportunités du continent.

Avec cette cinquième édition, Casablanca s’affirme comme un acteur central des réflexions sur l’attractivité territoriale en Afrique, en promouvant des approches innovantes et inclusives adaptées aux défis actuels.

AL

Partagez cet article :