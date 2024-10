Les 7 et 8 octobre 2024, Casablanca devient le point de rencontre de plus de 200 acteurs de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) lors du sommet MENA YES!, un événement organisé par Education For Employment (EFE) visant à élaborer des solutions concrètes pour l’emploi des jeunes. Ce sommet rassemble des représentants du secteur privé, des gouvernements, des organisations de jeunesse et des entités internationales, tous déterminés à renforcer l’employabilité dans un contexte de défis croissants.

Lors de son discours d’ouverture, Amine Berrada Sounni, président d’EFE-Maroc, a souligné l’importance de l’autonomisation des jeunes face aux défis contemporains, allant des conflits au changement climatique. Il a encouragé des discussions constructives pour dégager des solutions concrètes axées sur l’éducation, la formation, et l’accès à des opportunités d’emploi. M. Berrada a insisté sur la nécessité d’une collaboration entre le gouvernement, la société civile et les jeunes eux-mêmes pour créer un écosystème propice à l’innovation.

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, a également abordé les défis de l’emploi au Maroc, révélant que 200 000 personnes avaient quitté leurs emplois ces deux dernières années, affectant des secteurs clés tels que l’agriculture et le tourisme. M. Sekkouri a présenté trois initiatives clés mises en place pour améliorer la situation : la création d’un environnement social favorable, la mise en œuvre d’un programme proactif pour aider les chômeurs à trouver un emploi rapidement, et la collaboration avec les syndicats et les entreprises pour maintenir les postes existants. Le ministre a également mentionné la nécessité d’un programme structuré pour les zones rurales et d’une réforme des agences d’intermédiation du marché du travail. Il a insisté sur l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour intégrer efficacement les jeunes sur le marché du travail.

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a quant à lui exprimé son engagement à créer de l’emplois au Maroc, soulignant la nécessité de doubler les créations d’emplois pour répondre à l’afflux annuel de 300 000 à 350 000 jeunes sur le marché du travail.

Pour atteindre cet objectif, il a proposé une stratégie en trois étapes : assigner des tâches aux gestionnaires pour doubler le nombre d’employés dans le secteur manufacturier, développer des emplois dans toutes les régions du pays, et créer des emplois supplémentaires associés au secteur manufacturier. Actuellement, un emploi manufacturier génère deux emplois supplémentaires, alors qu’il devrait en générer quatre ou cinq, a-t-il souligné.

M. Mezzour a également souligné l’importance de développer la confiance des jeunes en leurs compétences, en promettant des initiatives pour renforcer ce secteur dans les semaines à venir.

Enfin, Mme Enas Attari, ministre palestinienne du Travail, a évoqué la situation critique en Palestine, marquée par un taux de chômage alarmant de 51%. Elle a souligné la nécessité d’affronter les problèmes fondamentaux pour construire un avenir meilleur et a exprimé l’espoir d’un avenir libre pour la Palestine avec de meilleures opportunités d’emploi.

MENA YES! a pour objectif de favoriser la collaboration intersectorielle afin de développer des réponses innovantes aux problématiques de l’emploi des jeunes. En intégrant les voix des jeunes, le sommet cherche à mieux aligner leurs compétences avec les besoins des entreprises, tout en s’attaquant aux disparités dans divers secteurs économiques. Le programme propose une série de sessions interactives, d’ateliers et de tables rondes abordant des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, l’économie numérique, les emplois verts, et le soutien à la santé mentale.

Asmaa Loudni

