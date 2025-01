Casablanca a accueilli mercredi le premier forum régional dédié aux Principes d’Autonomisation des Femmes (WEPs), un événement visant à promouvoir l’égalité des sexes dans le monde de l’entreprise et à favoriser des normes sociales inclusives. Cette rencontre de deux jours, organisée par le Bureau régional pour les États arabes d’ONU Femmes, bénéficie du soutien de l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA) et de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Placé sous le thème « Promouvoir les femmes dans l’entreprise, les masculinités et les normes sociales favorables à l’égalité dans la région MENA », ce forum ambitionne de lever les freins socio-économiques à la participation des femmes au marché du travail et de renforcer leur accès aux opportunités économiques.

Un engagement croissant du secteur privé

Dans son allocution d’ouverture, Myriem Noussairi, cheffe du bureau-Maroc d’ONU Femmes, a rappelé que les WEPs constituent un cadre stratégique visant à intégrer l’égalité des sexes au sein des politiques et pratiques des entreprises. Selon elle, cette approche dépasse le simple cadre professionnel pour impacter l’ensemble du marché et des communautés.

Elle a également mis en évidence les défis persistants dans la région MENA, qui affiche l’un des taux de participation des femmes à l’économie les plus faibles au monde. L’objectif de ce forum est d’accélérer ce changement en augmentant la part des femmes dans la population active d’au moins 5% d’ici 2030, en capitalisant sur l’implication des entreprises et des initiatives soutenues par les WEPs.

De son côté, Julia Eriksson, cheffe de mission adjointe à l’ambassade de Suède au Maroc, a souligné que plus de 660 entreprises dans la région MENA ont rejoint la stratégie WEPs depuis 2021, traduisant un engagement croissant du secteur privé en faveur de l’égalité des sexes. Elle a insisté sur le fait que les entreprises qui promeuvent l’égalité hommes-femmes prennent de meilleures décisions stratégiques, améliorent leur rentabilité et attirent les meilleurs talents.

Des freins structurels

Parmi les défis majeurs abordés lors du forum figure la charge disproportionnée du travail domestique et des soins non rémunérés pesant sur les femmes, ce qui entrave leur indépendance économique. Ghadir El Idrissi Raghni, conseillère technique du projet WoMENA auprès de GIZ Maroc, a mis en lumière cette problématique et annoncé la création d’un Laboratoire d’innovation régional destiné à proposer des solutions concrètes pour réduire ces inégalités.

Ce forum constitue également une opportunité pour les entreprises engagées dans la promotion de l’égalité des sexes de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Les discussions portent notamment sur les politiques de ressources humaines sensibles au genre, l’importance du marketing inclusif, ainsi que sur le rôle des hommes en tant qu’alliés dans le milieu professionnel.

Transformer les normes sociales et les mentalités

L’un des objectifs majeurs du forum est de modifier les représentations et les stéréotypes freinant l’accès et la promotion des femmes dans le monde du travail. L’événement met en avant des stratégies pour influencer positivement les masculinités et transformer les normes sociales grâce à la communication et à l’innovation.

En plus des discussions théoriques, le forum prévoit la présentation d’initiatives concrètes destinées à lutter contre les préjugés sexistes et à favoriser un environnement professionnel plus inclusif. Les organisateurs espèrent que ces travaux contribueront à accélérer la dynamique d’autonomisation des femmes et à faire émerger des solutions durables au sein des entreprises de la région MENA.

LNT

Partagez cet article :