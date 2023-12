La première édition de l’exposition « Artificial intelligence arts Exhibition » qui explore les nouvelles possibilités offertes à l’art grâce au recours à l’intelligence artificielle est à découvrir du 9 au 31 décembre à Casablanca à l’American arts center.

Organisée par le Fine Art Lab Ofoto, sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, cette exposition qui mêle l’art contemporain, incluant la photographie, la vidéo et l’art numérique, aux technologies d’intelligence artificielle de pointe ouvre des horizons novateurs en créativité et expression artistique, indiquent les organisateurs de l’événement.

« L’exposition vise à engager le public activement, le transformant en un participant interactif, et lui permettant d’explorer sa curiosité tout en établissant des connexions personnelles avec les œuvres grâce à l’intelligence artificielle », a déclaré Hamid Lakhdar, curateur à l’origine de cette exposition, présentée vendredi en avant-première à la presse, ajoutant que cette édition réunit des artistes locaux et internationaux de grande notoriété, chacun incorporant l’intelligence artificielle dans son processus artistique.

Parmi les artistes marocains, on cite Christian Mamoun, Idriss Karnachi ,Walid Bendra, Mehdi Sefrioui, Moad Abou Alhana, Yassire Ramzi.

« Ces artistes proposent une série de créations qui ont pour but de retravailler l’imaginaire marocain et de se le réapproprier, loin des clichés et des idées réductrices véhiculées par une vision occidentale sur notre identité », a explique, de son côté, Mehdi Sefrioui, photographe, également curateur de cette exposition.

Figurent également dans cette exposition des artistes Néerlandais de renom comme Louise te Poele, Rodger Werkhoven, Directeur Créatif Indépendant chez OpenAI, et Arno Coenen, connu pour ses œuvres monumentales dans l’espace public.

Pour sa part, le collectif Français Obvious, reconnu pour sa fusion innovante de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée, présente ses œuvres remarquables « les sept merveilles du monde ».

A noter que le projet de l’exposition Artificial intelligence arts Exhibition a été classé premier sur 331 projets par la commission de soutien aux arts plastiques et visuels du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Cette exposition pionnière se présente comme un forum pour réfléchir sur les possibilités infinies de l’intelligence artificielle dans l’art et invite au dialogue sur les implications éthiques, esthétiques et philosophiques.

LNT avec Map

