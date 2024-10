Le 6ème African Digital Summit, organisé à Casablanca sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, a réuni des leaders mondiaux du marketing et de la communication pour débattre des tendances émergentes et des stratégies numériques au Maroc et en Afrique. L’événement a mis l’accent sur des sujets variés, allant du marketing sportif à l’e-commerce, en passant par la mesure de la performance des campagnes digitales.

Le sport, un catalyseur de croissance pour les marques

Lors d’un panel consacré au marketing sportif, des experts ont partagé leurs réflexions sur la manière dont le sport peut devenir un puissant vecteur de développement pour les marques. Iris Diaz, directrice Marque et Marketing de la FIFA, a évoqué l’impact colossal des événements sportifs tels que la Coupe du Monde 2026, prévue dans 16 villes hôtes, et la Coupe du Monde 2030, qui se déroulera en partie au Maroc. Selon Mme Diaz, le marketing sportif doit être inclusif et refléter la diversité culturelle des marchés concernés. Les marques sont invitées à s’impliquer de manière authentique et stratégique, en misant sur des contenus variés pour toucher un public mondial.

Adil Barii, directeur de la communication de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), a de son côté détaillé les initiatives de la Fédération pour renforcer l’image du football marocain. Grâce aux performances de l’équipe nationale, notamment lors des Coupes du Monde 2022 et 2023, et aux succès en futsal et aux Jeux Olympiques, le Maroc est désormais bien positionné sur la scène internationale. La FRMF mise sur l’organisation d’événements sportifs de grande envergure et l’intégration des valeurs nationales telles que l’inclusion et l’unité dans ses stratégies de communication.

Nadia Rahim, directrice Marque et Marketing chez Inwi, a également souligné l’importance d’ajouter de la valeur à l’écosystème sportif. Inwi, pionnier du soutien au football féminin, s’investit dans des campagnes publicitaires à fort impact et s’engage activement dans la rénovation d’infrastructures sportives dans les régions rurales, en ligne avec sa politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

L’e-commerce et les médias de vente au détail : moteurs de transformation commerciale

Un autre panel, intitulé « International perspectives on E-commerce, E-retail & Retail Media », a exploré comment le commerce électronique et les médias de vente au détail transforment les pratiques commerciales. Les experts présents, tels qu’Alex Sea, directeur de l’Africa Fintech Forum, et Laura Hyland, Global VP Digital chez BIC, ont mis en lumière le rôle croissant des technologies financières et des plateformes de paiement dans l’optimisation des transactions en ligne.

Les médias de vente au détail, qui exploitent les données d’achat des consommateurs, sont devenus un levier stratégique pour les détaillants, permettant un ciblage précis et un suivi du parcours client. Cette approche omnicanale, qui associe les expériences en ligne et en magasin, s’avère essentielle pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, en particulier dans des marchés comme les États-Unis, où l’utilisation des smartphones en magasin est devenue monnaie courante.

Saida Najioullah, vice-présidente e-commerce de Royal Air Maroc, a souligné l’importance de la digitalisation dans le secteur aérien, en rappelant que la plateforme digitale de RAM génère 28% du chiffre d’affaires de la compagnie. Elle a également mis l’accent sur le rôle clé de la FinTech dans le développement du digital en Afrique, où des méthodes de paiement adaptées, telles qu’Orange au Sénégal, contribuent à augmenter les revenus locaux.

Les stratégies numériques des annonceurs au Maroc

Lors d’un panel consacré aux stratégies digitales des annonceurs marocains, Luc Durant, directeur général d’Ipsos Maroc, a souligné que les réseaux sociaux sont désormais au cœur des stratégies numériques des entreprises au Maroc, avec un taux d’utilisation atteignant presque 100%. Les objectifs des annonceurs marocains vont au-delà de l’augmentation des ventes, visant principalement à renforcer l’image de marque, fidéliser la clientèle et améliorer l’e-réputation.

Amine Bennis, CEO de Tribal Worldwide Maroc, a souligné que les annonceurs doivent trouver un équilibre entre « efficacité » et « efficience ». D’une part, il s’agit de susciter des émotions et d’influencer les parts de marché ; de l’autre, il est crucial d’optimiser les ressources et de maximiser le retour sur investissement (ROI).

L’intelligence artificielle (IA) est perçue comme un outil clé pour automatiser certaines tâches répétitives et aider à la prise de décision stratégique. Cependant, la formation continue des équipes reste essentielle pour relever les défis du secteur digital.

Mesurer la performance des campagnes numériques

La mesure de la performance des campagnes numériques a été un autre sujet central du sommet. Mehdi Mourabit, PDG de l’agence Webeuz, a insisté sur l’importance de la collaboration entre les équipes marketing et commerciales pour optimiser les résultats des campagnes. Selon lui, il est essentiel de ne pas se limiter à des indicateurs quantitatifs tels que les impressions ou les clics, mais d’évaluer la qualité des leads générés et leur contribution aux résultats commerciaux.

Safia Taghi, directrice marketing de l’Association marocaine des instituts de sondages et d’études (AMISE), a relevé que, bien que 75% des marques disposent d’outils de mesure de la performance digitale, ceux-ci sont souvent sous-exploités en raison de la complexité des données et du manque de ressources qualifiées pour interpréter les résultats. Elle a recommandé l’utilisation de tests pré- et post-campagne pour affiner les stratégies et garantir un impact à long terme.

Depuis sa création en 2014, l’African Digital Summit s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du digital en Afrique. Cet événement vise à rapprocher les acteurs du digital à travers le continent et à explorer les opportunités et les défis liés à l’intégration de technologies telles que l’intelligence artificielle et la FinTech.

LNT

Partagez cet article :