Le Conseil Régional du Tourisme de Casablanca Se6at (CRT-CS) organise le 25 avril prochain à Casablanca, le « Rural Tourism Challenge – Casa-Settat » . Cette compétition inter-écoles vise, grâce à la participation des étudiants de l’enseignement supérieur, à mettre en valeur le tourisme rural dans la région. Les préfectures et provinces concernées sont Casablanca et Mohammedia, El Jadida, Nouaceur, Mediouna, Benslimane, Berrechid, Settat et Sidi Bennour.

Pour le CRT-Casa-Settat, le tourisme rural dans cette région de Casablanca Settat représente un secteur en plein essor avec un potentiel de développement immense. Cependant, il fait face à des défis spécifiques liés à la visibilité́, à l’accessibilité́ et à la durabilité : ‘‘ Le « Rural Tourism Challenge » qui se tient, en avril prochain, en partenariat avec l’ONMT, le Conseil de la région Casablanca-Settat, le ministère du Tourisme, la délégation du tourisme de la région et la Wilaya de la région, vise à développer des solutions novatrices pour le tourisme rural dans notre région, en mettant en avant les richesses culturelles, historiques et naturelles de nos territoires. Le « Rural Tourism Challenge » prend également en considération les difficultés et menaces auxquelles font face les opérateurs de la chaîne de valeur touristique, actifs dans l’arrière-pays de la région de Casablanca-Settat’’, dit-on auprès de l’organisation pour qui l’objectif est de trouver des réponses aux problématiques rencontrées dans le rural.

Pour ce faire, le CRTCS, en collaboration avec l’ONMT et le Conseil de la Région, a invité des écoles supérieures et universités publiques et privées de la région à participer à ce challenge. L’enjeu est de créer un impact réel sur le développement touristique dans le rural à travers des actions concrètes mises en place par le Conseil et ses partenaires. D’ailleurs, l’organisation de cet événement s’est faite en étroite collaboration avec les institutions de formation spécialisées dans le tourisme ainsi que des partenaires du secteur privé et public.

Les thématiques proposées sont l’innovation dans les modèles d’hébergement rural, l’amélioration de la restauration dans les établissements ruraux en utilisant des produits locaux et du terroir tout en minimisant l’impact sur l’environnement, la création d’expériences captivantes de randonnées et d’excursions, la mise en place de solutions techniques et technologiques pour optimiser la consommation d’eau et d’électricité́ dans les établissements ruraux existants et enfin des use-cases pour l’intelligence artificielle visant à améliorer l’expérience opérationnelle des acteurs du tourisme et du client dans le rural.

Les étudiants universitaires éligibles sont inscrits en troisième, quatrième et cinquième année et sont en cours d’études au moment de leur participation au challenge. Chaque établissement participe avec deux équipes au maximum encadrées par un professeur de l’institution. Les inscriptions à la compétition se sont clôturées en mars 2024. La journée du pitch aura lieu le 25 avril prochain lors d’une cérémonie officielle pendant laquelle trois lauréats seront annoncés et récompensés pour avoir proposé les meilleures solutions pour le tourisme rural dans la région Casablanca-Settat….

H.Z

