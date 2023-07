Le Forum Interactif du Tourisme de Casablanca-Settat revient pour une 2e édition le mercredi 5 juillet 2023 à Casablanca. Organisée par le Conseil Régional du Tourisme de Casablanca-Settat, en partenariat avec la Société de Développement Local Casablanca Events, cette édition a pour thème «Quelle feuille de route touristique pour Casablanca-Settat cap 2026 et cap 2030 ?».

Selon l’organisation, l’objectif du Forum Interactif du Tourisme est d’échanger et de débattre autour de la vision, des projets adoptés et des moyens mis en œuvre par la Feuille de Route Nationale du Tourisme 2027, le Plan de développement régional 2022-2026 et le Plan d’action communal 2023-2028. Il s’agit aussi de mettre en avant les meilleures opportunités de création d’emplois et d’attractivité des investissements touristiques.

Un focus sur le monde rural est également fait pour mettre en avant à la fois le potentiel, les freins et les leviers à actionner pour faire rayonner un tourisme rural durable dans la région de Casablanca-Settat.

«La région dispose de nombreux atouts et une offre touristique riche et diversifiée. Elle est en pole position pour le tourisme MICE, médical et shopping et compte 6 parcours golfiques, plus de 28.000 lits et le plus grand aéroport du Maroc considéré comme un véritable hub continental», déclare M. Othmane Cherif Alami, Président du Conseil Régional du Tourisme de Casablanca-Settat.

«Au sein du Conseil Régional du Tourisme, nous travaillons en coordination avec toutes les parties prenantes, pour promouvoir et vendre cette destination auprès des prescripteurs internationaux. La région dispose de nombreux atouts lui permettant de mieux se positionner dans le sillage de cette dynamique salutaire du secteur, et ce Forum est une occasion pour échanger autour de ces questions et des moyens à même de faire rayonner davantage la région Casablanca-Settat au niveau national et international», poursuit M. Othmane Cherif Alami.

De son côté, M. Mohamed Jouahri, DG de Casablanca Events, estime que ce forum est important pour le développement du tourisme dans la région Casablanca-Settat et permet à émettre des recommandations essentielles pour la promotion de la destination Casablanca.

Le Forum Interactif du Tourisme se veut un événement à portée scientifique qui constitue une plateforme de réflexion stratégique autour de la place du secteur touristique dans l’économie régionale. Il met en commun les synergies des élus, des autorités, des scientifiques et de tous les professionnels du tourisme dans l’objectif de promouvoir un tourisme durable et inclusif. Le Forum Interactif de Casablanca sera, par ailleurs, précédé par une série d’ateliers préparatoires en vue d’apporter de la matière pertinente nécessaires aux panels de discussion du forum.

A travers cet événement d’envergure pour l’écosystème touristique de la région, le Conseil Régional du Tourisme de Casablanca-Settat rassembler toutes les parties prenantes afin de faire du tourisme un catalyseur du développement socio-économique de la région. Mais le tourisme ne rime jamais avec la saleté, le désordre, l’anarchie, l’arnaque, la mendicité, l’insécurité urbaine… En somme, ce sont là des maux qui font la métropole l’une des villes marocaines les plus désagréables.

Et, hélas pour la ville, face à ces problématiques de fond, les responsables de la chose publique à Casablanca, qui ne cessent de démontrer leur incapacité, pour ne pas dire incompétence, à trouver les solutions adéquates, optent souvent pour des forums pareils, dont les travaux restent en général stériles. Les Casablancais, malgré eux, ont fini par s’habituer à tout cela. Certains Bidaouis vous diront même qu’à force de trop attendre de revoir cette belle ville moderne, propre, organisée, sécurisée, verte… n’ont plus l’envie, ni la force de croire aux réformes annoncées.

H.Z

