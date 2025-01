Quatre mois après son entrée en service, plus précisément le 1er octobre 2024, la SRM Casablanca-Settat vient de présenter un point d’étape. Durant cette période, 12 Directions Préfectorales et Provinciales ont été mises en place pour couvrir l’ensemble du périmètre de la Région, harmoniser l’expérience client et développer la relation de proximité.

Aujourd’hui, tous les clients de la Région disposent d’un interlocuteur unique assurant la distribution des services publics. De multiples canaux ont été mis à leur disposition sur l’ensemble du périmètre régional : agences clientèle, Centre de Relation Clientèle accessible 24h/24, 7j/7 par téléphone, e-mail ou courrier. De même, un site web dédié a été mis en place pour informer tous les clients et les orienter vers une plateforme sécurisée permettant le paiement digitalisé de leurs factures.

Les clients ont également la possibilité de régler leurs factures via les applications bancaires et dans le réseau des partenaires externes (Tasshilat, M-Post, Fawatir, Barid Cash, Wafa Cash, Naps…). De façon globale, la SRM Casablanca-Settat informe régulièrement ses clients via ses plateformes sur les réseaux sociaux, en partageant l’actualité et les informations pratiques de la société.

Un programme d’investissements ambitieux pour 2025

Pour 2025, la SRM Casablanca-Settat prévoit un programme d’investissements qualifié de record, avec un montant global de plus de 5 milliards de dirhams (MMDH). « Tout en veillant à l’équité territoriale à l’échelle de la Région, ce programme vise à répondre aux besoins prioritaires des habitants et des opérateurs économiques en renforçant les infrastructures d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide », indique la SRM.

Ce programme comprend plusieurs projets majeurs bénéficiant aux différentes provinces de la Région. Il prévoit notamment le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable, avec la réalisation de 12 réservoirs permettant d’augmenter la capacité de stockage de 227.000 m³, soit une hausse de plus de 22 %, ainsi que la mise en place d’un système de transfert des eaux de dessalement d’une longueur de plus de 100 km.

Par ailleurs, la réutilisation des eaux usées épurées constitue un autre axe stratégique de ce programme. L’objectif est d’améliorer le taux de dépollution et de réduire la pression sur les ressources conventionnelles, grâce à la construction de 13 stations d’épuration, capables de traiter un volume annuel de 26 millions de m³ d’eau.

La protection contre les inondations figure également parmi les priorités, avec le lancement de systèmes de renforcement de l’assainissement pluvial. Ceux-ci incluent la construction de 6 grandes galeries, dont le diamètre peut atteindre 6 mètres, sur une distance totale de 86 km.

En matière d’énergie, des mesures ont été prises pour sécuriser l’alimentation en électricité. Cela passe par la création et l’extension de 5 postes sources, destinés à transformer l’énergie de très haute tension et à garantir une distribution plus stable.

Enfin, le programme accorde une attention particulière au renforcement des moyens d’exploitation et à la modernisation des agences clientèle, afin d’assurer une meilleure qualité de service et de répondre efficacement aux attentes des usagers.

« À travers ces investissements très conséquents, la SRM Casablanca-Settat affirme son engagement à apporter des services de qualité à plus de 7 millions d’habitants et à contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie », souligne la SRM.

