Le Studio des Arts Vivants accueille, mardi 4 avril à 21h30 le spectacle « Casa Foukaha ».

Show d’humour et de musique, « Casa Foukaha » réunira cinq artistes de talent qui promettent une soirée inédite de fous rires. Au programme, un plateau d’humour bilingue durant près de deux heures, avec les comédiens Jalil Tijani, Wary Niche, Samia Orosemane, John Sulo, et le chanteur et musicien Djam.

Si vous savez qui est « Grindaizar », « l’Inspecteur Tahar », « Fairouz », « Adel Imam », « Sinan », « Joumarou », « Labiba », « Captin Majed », si vous avez déjà mangé « chikoula », ou si vous reconnaissez les refrains de Cheb Hasni, alors oui, « Casa Foukaha » est faite pour vous ! Entre one man show et stand up, les 4 humoristes promettent des moments hilarants et de la dérision toute en finesse !

