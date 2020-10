PARTAGER Casa Business Towers, une nouvelle adresse au sein d’un hub financier international

Le marché de l’immobilier de bureaux à Casablanca se dote d’une nouvelle expérience : le Casa Business Towers. Niché au niveau du projet urbain Casa Anfa, au coeur du Casablanca Finance City, le nouveau centre économique de la métropole, un hub d’affaires africain en plein essor. Entièrement dédié à la location professionnelle, Casa Business Towers se veut un nouveau repère qui vise à proposer une offre de services parfaitement adaptés à un environnement purement professionnel. Cet espace prend la forme de deux tours de 22 étages et d’un bâtiment de 6 étages. Ses 28 000 m2 de plateaux de bureaux pourront accueillir jusqu’à 2300 collaborateurs. ‘‘Bénéficiant d’un emplacement stratégique et d’une forte visibilité en plein coeur de la zone financière, les tours sont directement accessibles par l’avenue principale de la place financière et disposent également d’une vue imprenable sur la tour emblématique CFC First ainsi que sur les espaces verts de Casa Anfa’’, dit-on auprès de CBT, notant que de surcroît, les futurs occupants bénéficieront de 4 niveaux sous-sols pour assurer le stationnement sécurisé de leurs véhicules.

Casa Business Towers s’engage d’atteindre 30% d’impact carbone en moins. Ceci étant, Casa Business Towers ambitionne d’obtenir la certification Haute Qualité Environnementale HQE). La hauteur des tours est de 90m. Casa Business Towers offre jusqu’à 600 m2 la possibilité d’aménager les modules au gré des besoins des occupants sur un ou plusieurs niveaux en équilibrant entre des open-space généreux en volumes et des bureaux fermés bien exposés. Au menu aussi, une conciergerie à même de servir de support au quotidien en apportant la solution adaptée; un business-center composé de salles de réunion modulables; un espace de restauration et un Fitness Center situé au niveau du Lobby des tours afin d’agrémenter les journées de travail. La livraison est prévue pour 2022. Le projet Casa Business Towers s’offre l’environnement Casablanca Finance City constituant le coeur économique du projet urbain Casa Anfa et représentant à l’avenir, un hub financier international. Un environnement se caractérisant par une architecture moderne avec des bâtiments de grande hauteur qui contribueront à dessiner une nouvelle silhouette urbaine dynamique de Casablanca.

H.Z