Suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc vendredi, Careem offre des courses gratuites vers six banques de sang et hôpitaux à Casablanca et dans les environs, afin d’aider à augmenter les réserves de sang pour les blessés.

Les clients de Rabat, Casablanca et Tanger peuvent se rendre gratuitement avec Careem dans un certain nombre de centres de collecte de sang, dont le Centre de Transfusion à Al Irfan, Bd Zerktouni, Bd Al Massira, et Bd Ihaj Habib. Careem fournira également des courses gratuites vers plusieurs hôpitaux du pays, notamment l’hôpital Cheikh Zayed, l’hôpital Moulay Youssef et l’hôpital Mohammad VI a Bouskoura

Mudassir Sheikha, PDG et co-fondateur de Careem, a déclaré : « Nos cœurs et nos prières accompagnent nos frères et sœurs au Maroc. Avec des milliers de blessés suite au tremblement de terre, de nombreuses personnes ont besoin de dons de sang et beaucoup de nos clients sont prêts à aider. Careem a donc mis en place des courses gratuites vers les centres de don du sang au cours de la semaine prochaine afin de permettre à nos usagers de donner plus facilement leur sang et d’aider leur communauté. »

Pour obtenir une course gratuite vers un centre de transfusion sanguine ou un hôpital, les clients peuvent télécharger ou ouvrir l’application Careem via l’App Store ou Google Play, et ajouter le code DONNER à leur course vers les lieux mentionnés ci-dessus.

Cdp

