PARTAGER CARE Maroc, 10 ans de lutte contre les sources de pauvreté dans le Royaume

CARE Maroc, association marocaine de droit marocain, a pour mission principale de déployer des programmes sociaux dans le but de participer à l’éradication des sources de pauvreté dans le Royaume, s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire programmatique de Care à l’international (18 pays membres couvrant près de 80 pays dans tous les continents). Reconnue l’année dernière d’utilité publique, l’association célèbre ce mois-ci ses 10 ans d’engagement au service des populations les plus vulnérables, une occasion pour passer en revue ses réalisations et ses perspectives.

Depuis sa création, l’association CARE Maroc œuvre en priorité dans les domaines de l’éducation et de l’entreprenariat féminin. Elle compte 65 827 bénéficiaires des différents programmes mis en place, 12 138 enfants scolarisés au sein des écoles bénéficiaires des projets éducation et assainissement, et 7063 femmes ont bénéficié directement de tous les projets de l’association. Ses actions ont également permis la transformation de 118 écoles en unités modernes et pérennes et de créer plus de 70 associations villageoises d’épargne et de crédit, réunissant 1.440 femmes membres.

Ce mardi 30 avril 2019, l’association a célébré son dixième anniversaire aux côtés de ses partenaires institutionnels et privés, coopérations, associations, fondations, donateurs, ainsi que l’ensemble de ses équipes.

Animé par M. Ouadih Dada, auteur – journaliste, l’événement a réuni M. Mohamed El Kettani, Mme Miriem Bensaleh Chaqroun, M. Rachid El Ouali, M. Philippe Rocard, Mme Samia Ahmidouch, et M. Patrick Lemieux. Les intervenants ont partagé leurs engagements au sein de CARE International Maroc et les populations fragiles.

Plusieurs bénéficiaires directs des projets ont en outre été mis à l’honneur pour faire part de leurs témoignages et pour partager leurs parcours.

La soirée a également vu la reconduction du contrat de partenariat entre AXA Maroc et CARE International Maroc pour soutenir les actions de l’association dans l’éducation préscolaire.

Dans la lignée de ces précédentes réalisations, encouragée par une confiance grandissante des partenaires institutionnels et privés, CARE Maroc souhaite poursuivre ses efforts dans l’éducation préscolaire et l’entreprenariat féminin, notamment en s’étendant à d’autres régions, dit-on auprès de l’association.

S.B