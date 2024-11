Les marges commerciales brutes par litre de gasoil et d’essence ont enregistré un recul au deuxième trimestre 2024, selon le Conseil de la concurrence. D’après les données, les marges des neuf principales sociétés de distribution se sont établies à 1,21 dirham par litre pour le gasoil et à 1,79 dirham pour l’essence, des niveaux inférieurs à ceux observés au premier trimestre, soit respectivement 1,46 dirham et 2,07 dirhams par litre, correspondant à des baisses de 25 et 28 centimes.

Les marges analysées représentent les marges brutes sur les prix de cession, pondérées par les parts de marché des distributeurs. Pour le gasoil, les marges moyennes pondérées varient entre 1,05 et 1,34 dirham par litre, tandis que pour l’essence, elles fluctuent entre 1,54 et 2,01 dirhams, demeurant relativement élevées par rapport à celles du gasoil.

Le rapport distingue deux périodes dans l’évolution des marges : d’avril à fin mai, une baisse a été observée pour le gasoil, passant de 1,2 à 1,05 dirham par litre, et pour l’essence, de 2,01 à 1,54 dirham. À partir de fin mai, les marges ont retrouvé une tendance haussière, atteignant 1,24 dirham pour le gasoil et 1,81 dirham pour l’essence.

Ce troisième rapport publié par le Conseil de la concurrence s’inscrit dans le cadre du suivi des engagements pris par les distributeurs dans le cadre des accords transactionnels. Ces engagements incluent notamment la communication d’un reporting trimestriel détaillant les activités d’approvisionnement, de stockage et de distribution des carburants.

Hausse des importations de carburants

Au deuxième trimestre 2024, les importations de gasoil et d’essence ont atteint 1,65 million de tonnes, pour une valeur totale de 14,03 milliards de dirhams, marquant une hausse de 11,2 % en volume et de 15,9 % en valeur par rapport à l’année précédente. Le gasoil représente 88 % de ces importations, le reste étant constitué par l’essence. Neuf sociétés de distribution ont réalisé 85 % des importations, enregistrant une augmentation de 6,8 % en volume et 12 % en valeur par rapport au deuxième trimestre 2023.

Les recettes fiscales issues des importations ont atteint 7,19 milliards de dirhams, soutenues par l’augmentation de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC), représentant 73 % de ces recettes, et de la TVA, en hausse de 15 %.

Chiffre d’affaires et répartition des ventes

Le chiffre d’affaires des neuf principales sociétés de distribution a atteint 18,94 milliards de dirhams au deuxième trimestre 2024, en hausse de 2,8 % par rapport à la même période en 2023. En volume, les ventes totales s’élèvent à 1,73 milliard de litres, dont 1,47 milliard de litres de gasoil. Le réseau de stations-service représente 72 % des ventes, tandis que les ventes B to B comptent pour 28 %.

Le nombre de stations-service a également augmenté, atteignant 3 447, dont 2 543 sont exploitées par les neuf sociétés concernées.

Prix à la pompe et influence des cours internationaux

Le Conseil de la concurrence souligne que les prix à la pompe du gasoil et de l’essence ne dépendent pas directement des cours du baril de pétrole brut, mais des cotations des produits raffinés. Au deuxième trimestre 2024, la baisse des cotations CIF pour ces produits raffinés a été répercutée sur les prix de cession, avec une diminution moyenne de 0,66 dirham pour le gasoil et 0,33 dirham pour l’essence.

Capacité de stockage et nouveaux opérateurs

La capacité de stockage de gasoil et d’essence s’élève à 1,5 million de tonnes à fin juin 2024, dont 1,21 million pour les neuf sociétés concernées. Le marché n’a pas accueilli de nouveaux opérateurs durant ce trimestre, le nombre d’opérateurs agréés restant à 35.

LNT

Partagez cet article :