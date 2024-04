Le 5 mars dernier, une convention a été signée entre le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), Tamwilcom et les banques marocaines, inaugurant officiellement CapAccess. Ce nouveau produit financier, spécifiquement conçu pour les entreprises marocaines, vise à faciliter le financement de leurs projets d’investissement grâce à un mécanisme de dette subordonnée couplée à la dette bancaire traditionnelle.

CapAccess est le fruit d’une collaboration entre le FM6I, Tamwilcom, et les banques marocaines, et se positionne comme un outil essentiel dans la stratégie nationale visant à dynamiser les investissements. Il offre une solution à la sous-capitalisation des PME-ETI en leur permettant d’obtenir des financements bancaires de manière plus accessible, sans nécessiter une augmentation concomitante de leurs fonds propres.

Proposé par BMCI, CapAccess combine un crédit subordonné dit « crédit Junior » représentant jusqu’à un tiers du montant total du crédit, et un « crédit senior » bancaire qui couvre au moins les deux tiers restants. Cette initiative cible les entreprises marocaines générant un chiffre d’affaires annuel de 10 à 500 millions de dirhams et opérant dans des secteurs spécifiques.

Les avantages de CapAccess incluent un taux attractif de 5,5% HT pour le crédit Junior, une maturité étendue de trois ans par rapport au crédit senior (jusqu’à un maximum de 12 ans), ainsi qu’un différé de remboursement double de celui du crédit senior, pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le montant du crédit Junior peut atteindre jusqu’à 30 millions de dirhams.

En outre, CapAccess est compatible avec d’autres programmes de soutien gouvernementaux disponibles pour les entreprises éligibles. Une évaluation de l’impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) est également prévue pour accompagner les PME-ETI dans la réalisation de projets à impact positif et promouvoir le développement durable.

Avec CapAccess, BMCI, filiale du Groupe BNP Paribas, renforce son engagement à soutenir le développement des entreprises marocaines en leur offrant des conditions favorables pour leur croissance.