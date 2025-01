Ce soir à 19h00, tous les regards seront tournés vers le Théâtre national Mohammed V de Rabat, où se déroulera la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025. Les 24 équipes qualifiées découvriront leurs adversaires pour le premier tour, ainsi que le calendrier des rencontres.

Le tournoi, qui débutera le 21 décembre 2025, culminera avec la grande finale prévue le 18 janvier 2026. Les équipes seront réparties en six groupes de quatre, avec un format permettant aux deux premières équipes de chaque groupe ainsi qu’aux quatre meilleurs troisièmes d’accéder aux huitièmes de finale.

Une cérémonie de prestige

La cérémonie, retransmise dans plus de 90 pays à travers le monde, sera marquée par la présence de légendes du football africain telles que Essam El Hadary, Patrick Mboma, Aymen Mathlouthi et Gervinho. La Confédération africaine de football (CAF) promet une soirée mêlant sport et culture, reflétant l’identité marocaine et la grandeur de cet événement.

Pour le Maroc, qui avait organisé pour la première fois la CAN en 1988, cette édition constitue une nouvelle opportunité de démontrer son savoir-faire organisationnel. Depuis sa désignation comme pays hôte le 27 septembre 2023, le Royaume a entrepris des travaux de rénovation sur plusieurs infrastructures, notamment les stades Mohammed V (Casablanca), Moulay Abdellah (Rabat), et les Grands stades de Tanger, Agadir, Marrakech et Fès.

Le Maroc s’est affirmé ces dernières années comme une terre d’accueil pour les compétitions sportives majeures, ayant récemment organisé la Coupe du Monde des Clubs 2023 et la CAN féminine 2022. Cette expertise, couplée à une passion pour le football, laisse présager une édition mémorable.

Après leur parcours exceptionnel à la Coupe du monde 2022, où ils ont atteint les demi-finales, les Lions de l’Atlas espèrent remporter leur deuxième sacre continental, leur unique titre datant de 1976. Cette CAN sera également une étape clé avant la co-organisation du Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Les équipes qualifiées et les chapeaux

Les 24 sélections nationales qualifiées, réparties en quatre chapeaux pour le tirage, comprennent des géants du football africain comme le Sénégal, champion en titre, et l’Égypte, recordman avec sept trophées. Voici les chapeaux pour la soirée :

Chapeau 1 : Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire

: Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire Chapeau 2 : Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso

: Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso Chapeau 3 : Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin

: Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin Chapeau 4 : Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe, Botswana

LNT

Partagez cet article :