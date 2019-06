PARTAGER CAN 2019 : Royal Air Maroc mobilise 54 vols supplémentaires depuis et vers l’Egypte

A l’occasion de la participation des Lions de l’Atlas à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019 au Caire, une convention a été signée, ce vendredi 14 juin à Rabat, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et le Président de Royal Air Maroc, pour la mise en place d’un programme de vols entre Casablanca et Le Caire afin de permettre aux supporters de se rendre en Egypte pour encourager l’équipe nationale, annonce un communiqué conjoint.

Ainsi, Royal Air Maroc programmera plus de 82 vols durant le premier tour de cette compétition, qui se déroulera du 23 juin au 1er juillet 2019, pour permettre à plus de 7 500 passagers d’accompagner les Lions de l’Atlas en Egypte.

Royal Air Maroc a mobilisé plus de 54 vols supplémentaires qui renforceront ses 18 vols réguliers. La compagnie propose ces vols supplémentaires à deux niveaux de tarifs fixes couvrant le transport à l’aller et au retour, à savoir 3.000 DH (TTC) et 4.000 DH (TTC). Les vols programmés pour permettre aux supporters d’assister au match et de faire le retour après la fin de la rencontre, sont commercialisés au prix fixe de 3.000 DH (TTC). Quant aux vols permettant aux supporters d’assister à plus d’un match, sont proposés au prix fixe de 4.000 DH (TTC).

L’offre sera proposée à la vente à partir de samedi 15 juin 2019 à travers les canaux de commercialisation de la compagnie (agences commerciales, site internet et centres d’appel) ainsi qu’à travers le réseau national des agences de voyages.

Ce nouveau partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et Royal Air Maroc intervient quelques mois après deux initiatives similaires entreprises par les trois parties.

LNT avec CdP