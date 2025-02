Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a assuré, jeudi à Rabat, que son département a pris une série de mesures pour soutenir et accompagner les agriculteurs. Lors d’une présentation devant le Conseil de gouvernement sur la « situation et l’avancement de la campagne agricole 2024-2025 », le ministre a précisé que ce soutien porte notamment sur la mise à disposition et la subvention des semences sélectionnées de céréales d’automne à hauteur d’environ 1,3 million de quintaux, ainsi que sur la fourniture et le soutien des engrais azotés de près de 200.000 tonnes.

Intervenant lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que M. El Bouari a également souligné que la campagne agricole en cours a été marquée par des précipitations faibles par rapport à la moyenne nationale des 30 dernières années. Le ministre a, en outre, fait savoir qu’un programme a été élaboré pour soutenir le secteur de la production animale, comprenant l’alimentation animale, à travers la mise à disposition de fourrages subventionnés pour les éleveurs, l’encadrement technique afin d’améliorer la productivité des ovins et des caprins à moyen terme, ainsi que la santé animale et l’agriculture solidaire orientée vers l’élevage, tout en soutenant la conservation des femelles reproductrices pour reconstituer le cheptel.

LNT avec Map

