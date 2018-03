PARTAGER Ça bouge à la Société Générale Maroc : Chami à la présidence du Conseil de Surveillance et El Yacoubi prend le Directoire

Le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc réuni le 16 mars 2018 a décidé de proposer à M. Khalid CHAMI, actuel Président du Directoire, d’entrer au Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc et d’accéder à sa Présidence.

Il succédera à M. Jean-Luc PARER, qui reste administrateur de la banque. A ce titre, M. Khalid CHAMI, en concertation avec le Directoire, élaborera les grandes orientations de la banque, coordonnera l’activité de celle-ci avec ses filiales, auprès desquelles il sera amené à exercer des fonctions d’administrateur, représentera la banque auprès des administrations, des autorités de tutelle et des organisations professionnelles. Il jouera également un rôle d’accompagnement de la banque auprès de ses grands clients et de la communauté d’affaires marocaine et supervisera la fondation Société Générale Maroc.

Le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc a également nommé M. Ahmed EL YACOUBI Président du Directoire avec date d’effet au 1er avril 2018. Ces nominations seront soumises à l’agrément de la Banque Centrale du Maroc.

M. Jean-Luc PARER a remercié le Conseil pour la confiance dont il a bénéficié et se réjouit de se voir remplacer par un dirigeant marocain éminent, fidèle depuis plus de 25 ans au groupe Société Générale, au sein duquel il a exercé en France puis au Maroc.

BIOGRAPHIES

Khalid CHAMI

Né en 1967, Khalid Chami est diplômé de H.E.C Paris. Il démarre sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking en 1992 en tant que Commercial au Département des Dérivés sur Actions et Indices. Il devient en 1995, Directeur des ventes et du marketing France & Benelux et en 1999, codirecteur mondial des ventes et du marketing.

Il rentre au Maroc en 2001 en tant que Directeur Adjoint de la Direction des Grandes Entreprises de Société Générale Maroc, puis est nommé Directeur des Grandes Entreprises en 2003. En 2004, il est nommé Responsable du Pôle en charge de la Direction des Grandes Entreprises, de la Direction du Conseil et de l’Ingénierie Financière, de la Direction des Changes, Taux et Trésorerie.

Il devient en 2006 Directeur Général Adjoint, Membre du Directoire en charge du Pôle Grandes Entreprises, Banque de Financement et du Développement des fonds de commerce de la banque avant d’être nommé Directeur Général en 2011, puis Président du Directoire de Société Générale Maroc en 2012.

Ahmed EL YACOUBI

Né en 1968, Ahmed EL YACOUBI est diplômé de l’École supérieure d’Ingénieurs d’Annecy et d’un MBA HEC Paris. Il a débuté sa carrière chez Société Générale Maroc en 1996, au sein de la Direction des Systèmes d’Information. En 2007, il prend la responsabilité du Secrétariat Général de la Banque, avant d’être nommé en 2012 Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Ressources Générales et Banque de Flux.

Il intègre en 2014 le siège du Groupe à Paris, en tant que Directeur Régional de l’Afrique de l’Ouest. Au-delà du développement commercial de la région, il participe au déploiement d’une stratégie d’innovation ambitieuse pour tout le continent africain, avec notamment la création du premier Laboratoire Innovation à Dakar ou encore le lancement de YUP, une solution de « mobile money » qui permet d’accéder à une gamme complète de services transactionnels et financiers, même sans avoir de compte bancaire.

Il est nommé Directeur Général et membre du Directoire de Société Générale Maroc à compter du 1er février 2018 puis Président du Directoire à compter du 1er avril 2018.

LNT avec Cdp