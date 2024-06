BYD (Build Yours Dreams), leader mondial des ventes des véhicules nouvelles énergies, avait signé un accord stratégique pour devenir la Voiture Officielle de la 17ème édition du Jazzablanca, l’un des plus grands festivals du Maroc.

Un partenariat a confirmé l’engagement local du géant chinois pour accompagner et participer à la promotion des activités sportives et musicales qui suscitaient un intérêt important auprès des Marocains, selon un communiqué du groupe.

Et d’ajouter que ce partenariat BYD-JAZZABLANCA avait également offert à la marque une opportunité unique pour promouvoir la marque auprès du public cible et contribuer à accélérer la transition vers des modes de transport durables et écologiques.

Il est à rappeler qu’en 2023, un accord avait été trouvé entre BYD et Auto Nejma, permettant au distributeur marocain de devenir le représentant officiel du groupe chinois au Maroc. Ainsi, depuis juillet 2023, Auto Nejma commercialisait les voitures BYD avec une offre marché 100% électrique et une présence dans les principales villes du royaume (Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech), témoignant ainsi de sa volonté continue à fournir des solutions de mobilité électrique dans le pays.

LNT avec CdP

