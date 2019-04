PARTAGER Buzzkito lance un « Digital Village » ainsi que le mouvement « Moussanidoun »

Dans le cadre de son développement, Buzzkito lance un « digital village » et le mouvement Moussanidoun. Décryptages avec le PDG de Buzzkito Mehdi Benslim.

Pouvez-vous nous dire qu’est-ce que le mouvement Moussanidoun ?

Mehdi Benslim : Le mouvement Moussanidoun est un moyen concret qui donne l’occasion aux grandes entreprises marocaines d’agir directement sur l’amélioration de l’écosystème des jeunes entrepreneurs. Le mouvement « Mo9ati3on » (ndlr : le mouvement de boycott qu’a connu le Maroc il y a quelques mois) a démontré que les Marocains aspirent à un modèle économique plus solidaire sinon ils se divisent. La division est une perte de temps car la croissance de tous les acteurs économiques est liée. On ne peut pas dissocier la croissance des TPE de celle des grandes entreprises.

Concrètement que proposez-vous ?

En tant qu’entrepreneur, la chose la plus importante à mes yeux et qui me donne envie de prendre des risques et de travailler avec passion est la POSITIVITÉ. C’est de ce cela que Buzzkito est né : notre mission est de répandre de la positivité au Maroc et dans le monde arabe. Avec plus de 10 millions de Followers, nous sommes la communauté la plus positive du monde arabe et nous avons décidé d’aller plus loin en créant des communautés physiques à travers une activité de coworking. Nous créons des environnements qui permettent aux Marocains de mieux se connaitre, de mieux collaborer et mieux préparer le Maroc Positif de Demain. Le mouvement Moussanidoun est une invitation pour les grandes entreprises à soutenir l’accélération de la croissance des nouveaux entrepreneurs.

Qu’offrez-vous aux Grandes Entreprises ?

La problématique est simple. Nous avons la capacité d’offrir des bureaux à des prix corrects aux entrepreneurs marocains, pour les faire évoluer dans un environnement positif. Nous avons aussi la capacité de livrer des millions de vues pour les annonceurs marocains. Nous proposons de la visibilité intelligente aux annonceurs, dans nos espaces physiques et relayée sur nos communautés digitales. Ce mécanisme nous permet de baisser le ticket d’entrée des membres qui veulent rejoindre les environnements de travail de BUZZKITO. Ainsi, l’annonceur est satisfait et rempli son devoir d’entreprise citoyenne, les coworkers sont contents et se concentrent sur la croissance de leur business, et BUZZKITO continue sa mission d’entreprise sociale en développant plus de m2 de coworking. Nous-mêmes faisons l’effort d’offrir des bureaux gratuits pendant un mois, pour permettre à un maximum de Marocains de s’essayer au coworking.

Comment les entreprises réagissent à votre proposition ?

Sans surprise, nous avons eu un retour très positif. J’ai la chance aussi d’avoir une agence publicitaire (OnOff) avec une superbe équipe qui échange au quotidien avec beaucoup d’annonceurs. Nous avons dans l’écosystème de la publicité beaucoup de personnes qui œuvrent à créer un Maroc meilleur et nous souhaitons permettre à toute entreprise marocaine de montrer son attachement à la santé économique de son pays en aidant la jeunesse à accéder à un environnement et un état d’esprit positif.

Accélérer la croissance des jeunes entreprises et une manière d’accélérer la consommation et la compétitivité de demain. Tout le monde y gagne.

Qu’est-ce que le DIGITAL VILLAGE ?

C’est une initiative de Buzzkito qui vise à aider les free lancers et les petites agences à bénéficier d’une accélération commerciale. D’un côté nous recevons beaucoup de demandes au niveau de notre agence que nous ne pouvons pas traiter, et de l’autre côté, notre communauté a aussi exprimé un besoin en développement business. Le Digital Village est une source de flux financiers pour les coworkers et nous proposons sur un nombre limité de desks des facilités de paiements. La trésorerie des coworkers est soulagé car ils nous payeront une fois que les clients les payent.

LNT