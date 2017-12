PARTAGER Un bus renverse plusieurs piétons au quartier Moulay Rachid

Un bus a renversé, ce jeudi 28 décembre, plusieurs piétons et un policier sur le boulevard Driss El Harti à Casablanca au quartier Moulay Rachid, rapportent des organes de presse, qui notent également que l’accident serait dû à « une perte contrôle » du véhicule à cause d’une panne de frein, ou un « glissement sur la chaussée » causé par la pluie. Selon la même source, l’incident s’est produit à 5h du matin. Plusieurs victimes ont été emmenée aux urgences de Sidi Othmane et de Ibn Rochd.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’un incident de bus se produit. D’autres véhicules ont pris feu dans plusieurs zone de la métropole; mettant en question l’état de ces véhicules et de leur contrôle technique…