Le bureau du procureur retire les charges retenues contre OCP Kenya et ses administrateurs

Le Procureur du Kenya a annoncé aujourd’hui le retrait des charges retenues contre OCP Kenya et ses administrateurs depuis le 22 juin 2018, dans le cadre d’une procédure visant à lever les allégations infondées dirigées à leur encontre, a fait savoir le Groupe OCP. Le Procureur du Kenya a également ordonné la libération immédiate et inconditionnelle de la cargaison des engrais mise en cause dans le cadre de cette procédure, a indiqué le Groupe dans un communiqué parvenu samedi à la MAP. Le groupe OCP salue la décision de la justice kenyane qui a reconnu, après l’examen rigoureux des arguments et évidences présentés par OCP incluant des tests de laboratoires internationaux, « la parfaite conformité des engrais mis en cause, démontrant ainsi qu’OCP Kenya et ses administrateurs ont toujours observé consciencieusement le respect des standards de qualité de la réglementation kenyane », souligne le communiqué.

Ces engrais adaptés aux spécificités des sols et des cultures ont été développés en partenariat avec des laboratoires et instituts de recherche locaux au profit des agriculteurs kenyans, a rappelé la même source.

Cette décision rendant justice « traduit l’exigence et la rigueur du Groupe OCP en matière de qualité répondant aux réglementations nationales et internationales, ainsi que son engagement permanent en faveur d’une fertilisation raisonnée pour le développement d’une agriculture durable et responsable », a conclu le groupe.

LNT avec MAP