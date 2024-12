Un total de 164.744 retraités bénéficieront de l’exonération totale des pensions et des rentes viagères au titre de la loi de finances 2025, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustafa Baitas. S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, en réponse aux questions des journalistes, M. Baitas a expliqué que cette mesure, qui s’inscrit dans la cadre de la loi de finances 2025, coûtera environ 1,2 milliard de dirhams, notant que le nombre de retraités exonérés inscrits à la Caisse marocaine des retraites (CMR) représente environ 86 % des bénéficiaires.

De même, il a rappelé que cette exonération s’inscrit aussi dans le cadre de la réforme de l’impôt sur le revenu (IR), ayant déjà bénéficié aux fonctionnaires suite à l’application des dispositions de la loi de finances 2024, avec un coût d’environ 5 MMDH.

Dans ce contexte, le ministre a relevé qu’il a été constaté, auparavant, que les fonctionnaires étaient les principaux contributeurs à l’IR, pour différentes considérations, dont l’absence de mécanismes juridiques permettant aux autres catégories de s’acquitter dudit impôt, ajoutant que grâce aux réformes récentes entreprises par le gouvernement, il est désormais possible que d’autres secteurs contribuent à cet impôt.

Notant que la réduction fiscale moyenne pour les fonctionnaires et les salariés s’élève à environ 400 dirhams, il a souligné que les efforts ont été intensifiés pour permettre aux secteurs qui n’ont pas payé l’IR depuis des années de contribuer à cet impôt.

M. Baitas a, dans ce sens, signalé que le gouvernement met en œuvre les recommandations des Assises nationales sur la fiscalité et les dispositions légales contenues dans la loi cadre portant réforme fiscale, en allégeant la pression fiscale sur un certain nombre de personnes qui payaient déjà cet impôt et en élargissant l’assiette fiscale en y intégrant de nouveaux contributeurs assujettis à cet impôt, mais qui ne le payaient pas à défaut de procédures fiscales.

En vertu de la loi de finances 2025, il a été décidé d’exonérer totalement les pensions et les rentes viagères perçues dans le cadre des régimes de retraite de base à partir du 1er janvier 2026, a-t-il rappelé, notant que pour l’année 2025, un allègement de 50 % de l’impôt sur ces revenus sera appliqué.

LNT avec Map

