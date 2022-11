Réunie tout récemment, la FNBTP n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme sur la gravité de la crise sévissant dans le BTP, un secteur terriblement impacté par un cumule de crises pandémique, inflationniste et plus récemment la guerre en Ukraine.

« En conséquence, l’entreprise nationale du BTP, toutes tailles et branches confondues, continue de subir les répercussions insoutenables et irréversibles de la flambée inédite et de l’instabilité des prix des matières premières, de certains matériaux et équipements essentiels utilisés dans les projets du BTP », dit-on auprès des professionnels, qui rappellent dans le même sens que pour faire face à cette situation sans précédent, le Chef du Gouvernement, à l’initiative du ministre de l’Equipement et de l’Eau, avait publié le 18 avril dernier, la Circulaire n° 09/2022 prévoyant une série de mesures exceptionnelles en faveur des entreprises titulaires de marchés publics en vue d’atténuer l’impact de la hausse des prix.

« Malheureusement, la mise en œuvre de cette circulaire, qui a pris fin le 18 octobre dernier, s’est heurtée à d’innombrables difficultés, qui ont mis en exergue ses limites notamment : le comportement passif de plusieurs maitres d’ouvrages qui ont ignoré les directives préconisées ; une application non-uniforme de ses dispositions par les différentes administrations et leurs démembrements au niveau territorial ; la persistance du contexte économique inflationniste ; la période extrêmement limitée de la mise en application de la circulaire ; le non-rétablissement de l’équilibre financier des marchés ; une lecture extrêmement restrictive faite par l’administration de ses dispositions ; une insuffisance des mécanismes qui y sont prévus pour atteindre les objectifs fixés ; et l’absence de visibilité quant à une relance du secteur’’.

Pour la FNBTP, les résultats ont été en-deçà de ce que les entreprises sont légitimement en droit d’attendre, et les objectifs escomptés par la mise en application de cette circulaire, en premier chef la sauvegarde du tissu entrepreneurial BTP, n’ont pas été atteints. Et d’ajouter : « De surcroit, actuellement nous constatons, la persistance de l’impact de la crise liée aux difficultés d’approvisionner les chantiers et à l’instabilité et à l’envolée des prix (tel est le cas des carburants, de l’acier, du cuivre, de l’aluminium, du bitume etc..) ».

Et la Fédération de souligner qu’elle n’a cessé d’alerter, à plusieurs occasions, les pouvoirs publics sur la gravité de la situation, et a introduit dès le 4 octobre dernier auprès du Chef du Gouvernement une requête, pour la reconduction de la circulaire n° 09/2022, ainsi que l’accélération d’une réforme globale du système de la révision des prix, une réforme devenue urgente et nécessaire.

Ces requêtes ont pour objectif de minimiser l’impact d’un scénario catastrophe, lié au déséquilibre économique des marchés, à l’assèchement des trésoreries des entreprises, les mettant à rude épreuve, voire menaçant leur pérennité. Les opérateurs du secteur du BTP, fer de lance de l’économie nationale et employeurs de plus d’un million de citoyens, subissent une crise sans précédent, et souhaitent que leur voix soit entendue, que leurs requêtes soient prises en compte.

La FNBTP exhorte ainsi solennellement le gouvernement pour qu’il prenne rapidement les mesures nécessaires, afin d’accompagner le secteur dans une sortie de crise rapide, qui garantisse la pérennité du secteur industriel et entrepreneurial marocain du BTP, ‘‘que notre pays a mis des décennies à bâtir et qui constitue un des fleurons de la dynamique économique et industrielle nationale’’.

Sur le terrain les professionnels sont unanimes : ‘‘ les entreprises BTP aspirent à résoudre les questions prioritaires tels que la relance conséquente et volontariste de la commande publique, la lutte contre la « casse des prix », la refonte du système actuel de la révision des prix, ainsi que l’activation des mesures prévues dans le Contrat Programme signé en 2018’’.

H.Z

Les professionnels du BTP à El Jadida du 23 au 27 novembre

SIB est de retour. Ce rendez-vous des professionnels du BTP et des acteurs économiques de différents horizons est prévu du 23 au 27 novembre au Parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida. Cette édition 2022 est tenue sous la thématique ‘‘Innovation et résilience au service d’un cadre de vie meilleur’’. SIB 2022 proposera aux visiteurs et exposants des formations certifiantes liées au secteur du Bâtiment et de l’Urbanisme. D’une durée de 2 ou 3 jours, ces formations seront dispensées par des professionnels et permettront une immersion totale parmi la majorité des acteurs du secteur. Afin d’encourager l’esprit entrepreneurial, d’accompagner la croissance des startups et des grandes entreprises à en devenir et d’accroître la visibilité des innovations et produits marocains, le SIB 2022 permet à une dizaine de start-ups nationales de présenter leurs projets durant le Salon. Des stands d’exposition et un espace pitch leur seront entièrement dédiés.

