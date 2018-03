PARTAGER Boussaid : Le Maroc soutient les initiatives de la BAD visant à renforcer ses capacités de financement

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Mohammed BOUSSAID, accompagné de Madame Faouzia ZAABOUL, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures, a pris part, le mardi 6 mars 2018, à la réunion spéciale qui a été organisée par Monsieur Akinwumi A. ADESINA, Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), au siège de cette institution, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec les Gouverneurs de la Banque de la région de l’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, Mauritanie et Egypte).

Cette réunion a été consacrée aux discussions, notamment, de la question de la 7ème augmentation générale du capital de la BAD qui devrait accroitre la capacité de financement de cette Banque pour la réalisation de ses objectifs dans le cadre de ses cinq priorités « High5 » : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions spéciales tenues par le Président de la BAD avec les Gouverneurs des différentes régions de l’Afrique.

Lors de cette réunion, Monsieur BOUSSAID a réitéré le soutien de principe du Maroc aux initiatives de la BAD visant à renforcer ses capacités de financement pour lui permettre de mieux répondre aux exigences du développement de l’Afrique et aux besoins de ses pays membres.

LNT avec CdP