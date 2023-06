La Bourse de Casablanca a terminé le premier semestre de l’année (S1-2023) en hausse, l’indice de toutes les valeurs, le MASI, progressant de 8,02% à 11.579,76 points (pts). Au terme des 125 séances du S1-2023, l’indice MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a gagné 9,95% à 942,77 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est octroyé 7,91% à 868,72 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est renforcé de 8,85% à 913,69 pts.

Au terme de ce semestre, 14 secteurs ont terminé en hausse et 9 en baisse. Le secteur de la chimie a terminé le semestre sur une perte de 17,22%, suivi de celui des mines (-14,49%), du pétrole et gaz (-11,04%). En revanche, le secteur de l’immobilier a enregistré la plus forte hausse (+49,45%) suivi de celui des loisirs et hôtels (+44,74%) et des sociétés de portefeuille-Holdings (+27,02%).

Le volume global des échanges a atteint plus de 24,26 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,19 MMDH réalisés sur le marché de blocs, 8,72 MMDH d’apports de titres et 285 millions de dirhams (MDH) de transferts. Itissalat Al-Maghrib a été l’instrument le plus actif du semestre avec 2,05 MMDH de transactions, suivi d’Attijariwafa Bank avec 1,78 MMDH et de Managem 1,35 MMDH. S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée au terme du S1-2023 à plus de 598,44 MMDH.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-26,80% à 11,50 DH), Managem (-22,53% à 1.960 DH), SMI (-19,87% à 1.218 DH), IB Maroc.com (-19,28% à 25 DH) et de S.M Monétique (-17,71% à 167 DH). A l’opposé, Timar (+113,89% à 385 DH), Alliances (+56,15% à 81,20 DH), Douja Prom Addoha (+56,05% à 9,80 DH), Risma (+46,36% à 166,85 DH) et Lafargeholcim Maroc (+31,85% à 1.780 DH) ont réalisés les plus fortes hausses.

LNT avec MAP

