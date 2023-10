La Bourse de Casablanca annonce dans un communiqué que dans le cadre du monitoring du marché et de la veille opérationnelle continus et en concertation avec l’AMMC et l’APSB, elle procèdera à l’élargissement des périodes de fixing aléatoires à 3 minutes. Cette mesure a pour objectifs d’optimiser l’efficience du marché et de s’aligner sur les bonnes pratiques à l’international, explique le texte.

La Bourse de Casablanca continuera à suivre l’évolution du marché et à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement en concertation avec l’AMMC et les intervenants de la place.

LNT avec CDP

