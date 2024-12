Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec l’ancien Premier ministre du Kenya et candidat au poste de président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Raila Amolo Odinga.

Lors de cette entrevue, MM. Bourita et Odinga ont passé en revue la situation actuelle dans le continent africain et les moyens à même de développer l’UA pour l’ériger en institution en mesure d’accompagner les développements que connaît le continent et de tirer profit des opportunités, ainsi que de renforcer son rôle pour devenir une voix forte exprimant les aspirations des peuples africains dans les fora internationaux.

Lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ces entretiens, M. Bourita a indiqué que M. Odinga a exposé sa vision pour promouvoir l’UA et renforcer ses compétences, notant que les visions et aspirations de M. Odinga convergent avec les Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI exprimées dans plusieurs discours pour parvenir au progrès et à la stabilité du continent.

Pour sa part, M. Odinga a fait savoir que sa visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine visant à consolider la coopération régionale et à mettre en avant le rôle à jouer afin de concrétiser les aspirations des pères fondateurs de l’UA pour une Afrique unie et prospère.

Les questions du commerce, des infrastructures et de l’énergie figurent en tête des priorités pour le développement de l’Afrique, a-t-il dit, faisant remarquer que « les échanges commerciaux intra-africains demeurent inférieurs par rapport à d’autres régions comme l’Europe, ce qui reflète la nécessité d’améliorer les infrastructures du continent ».

M. Odinga s’est félicité du modèle marocain et des réalisations accomplies par le Royaume en matière d’infrastructures, de réseaux routiers et d’énergies renouvelables comme le projet du réseau ferroviaire à grande vitesse, affirmant la nécessité de focaliser sur l’exploitation des grandes potentialités de l’Afrique dans le domaine des énergies renouvelables pour améliorer les conditions de vie des peuples du continent et générer des opportunités d’emploi, en plus du renforcement des moyens de communication entre les peuples africains.

Il a, en outre, fait observer que le changement climatique constitue un défi majeur pour l’Afrique en raison des fléaux climatiques tels que les inondations et la sécheresse, appelant à unir la voix africaine pour relever ces défis.

Selon lui, cette question figure en tête de ses priorités dans le cadre de sa candidature au poste de président de la commission de l’UA, faisant part de son engagement à oeuvrer avec transparence et à coopérer avec l’ensemble des parties pour parvenir à une vision unifiée de l’Afrique.

LNT avec Map

