Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, porteuse d’un message écrit à SM le Roi Mohammed VI du Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, Mme Fall a salué les « relations de solidarité, d’amitié et de coopération économique » liant les deux pays, faisant part de la volonté de les « renforcer à plusieurs niveaux ».

Elle a également saisi cette occasion pour évoquer la prochaine Commission mixte Maroc-Sénégal prévue pour début 2025, ajoutant qu’il s’agit d’une opportunité de poser les jalons pour que « les équipes marocaines et sénégalaises puissent déjà identifier les zones et les domaines de collaboration et de partenariat entre nos deux pays ».

En outre, la cheffe de la diplomatie sénégalaise a dit avoir discuté avec M. Bourita des sujets à caractère continental, des questions de partenariat aux niveaux régional et de l’Atlantique, notant que le projet de gazoduc Maroc-Nigeria a été également au menu des entretiens.

LNT avec Map

