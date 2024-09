Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a pris part, mardi à Pékin, à la Réunion Ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Ce Forum, qui célèbre cette année son 24ème anniversaire, constitue un partenariat de choix entre la Chine et le Continent africain, fondé sur les principes cardinaux de solidarité, de coopération et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Cette Réunion Ministérielle a été présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, et la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, dont le pays assure la co-présidence tournante du FOCAC pour le Continent africain.

Les ministres chinois et africains ont examiné et adopté la déclaration et le Plan d’action de Pékin, en vue de leur adoption finale par les Chefs d’Etat et de gouvernement devant prendre part au Sommet du FOCAC, prévu du 4 au 6 septembre en Chine.

Cette réunion a été l’occasion pour M. Bourita d’échanger avec plusieurs de ses homologues et d’examiner les voies et moyens pour le renforcement de la paix, la stabilité et le développement sur le Continent africain à travers une coopération Sud-Sud bilatérale agissante, ainsi que par le biais de la coopération triangulaire avec la Chine, dans le cadre du FOCAC, et ce conformément aux orientations de SM le Roi.

LNT avec Map

