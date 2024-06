Le Raja de Casablanca a été sacré champion du Maroc après sa victoire en déplacement face au Mouloudia Oujda sur le score de 3 buts à 0, vendredi au stade d’Honneur à Oujda, pour le compte de la 30e et dernière journée de Botola Pro D1 « Inwi » de football. Les buts du Raja ont été signés Abdellah Khafifi (34è) et Yousri Bouzok, qui a marqué par deux fois du point de pénalty (45è, 64è).

Après cette victoire, le club casablancais a porté son actif à 72 points à la première place de la Botola, contre 71 pts pour son poursuivant direct l’AS FAR, dont la victoire contre le FUS Rabat (2-0) a été insuffisante pour conserver son trophée. Les buts de l’AS FAR ont été marqués par Lamine Diakité (59è, s.p) et Youssef Arbidi (90è). Les militaires, qui ont occupé la tête du classement durant la quasi-totalité de cette saison ont trébuché lors de la 29è journée face au Moghreb Tétouan (2-2), un nul qui a été décisif dans la course finale au titre.

Grâce à ce sacre, le Raja s’adjuge le 13e titre de championnat de son histoire, après les saisons 1987-1988, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 et 2019-2020.

LNT avec MAP

