Bonne dynamique des crédits bancaires, selon BAM

Le crédit bancaire au secteur non financier s’est accéléré, en glissement annuel, à 4,2% en février 2019, après 3,2% un mois auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Par objet économique, les facilités de trésorerie ont augmenté de 10,7% en raison d’une hausse de 6,2% de celles allouées aux entreprises non financières privées, alors que la croissance des crédits immobiliers et à la consommation s’est accélérée de 3,3% et 5,7%, respectivement, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de février 2019.

En revanche, le rythme de progression des prêts à l’équipement a ralenti de 2,6% à 1,8%, ajoute la même source.

Par secteur institutionnel, le crédit au secteur non financier s’est accru de 4%, résultat essentiellement de la hausse de 3,6% des prêts au secteur privé, traduisant une accélération du rythme de progression tant des crédits aux entreprises non financières privées à 1,7%, que de ceux alloués aux ménages à 5,5%, souligne BAM, faisant remarquer que les concours aux entreprises non financières publiques se sont accrus de 5,9% après 5,4% un mois auparavant. En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier a augmenté de 0,7% en février 2019.

Stagnation de la masse monétaire

Le rythme de progression de l’agrégat monétaire M3 est resté inchangé d’un mois à l’autre, en glissement annuel, à 4,5%, a également indiqué BAM.

Par catégorie d’actifs monétaires, les dépôts à vue auprès des banques ont marqué un accroissement de 3,7%, la circulation fiduciaire a progressé de 7,9% et les titres d’organisme de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 0,4%.

En revanche, la croissance des comptes à terme a ralenti de 5,1% à 4,6%, tandis que celle des placements à vue est restée stable par rapport à janvier à 3,5%, relève la même source.

Par contrepartie, le crédit bancaire a enregistré une hausse de 4,2% et les réserves internationales nettes ont vu leur baisse s’atténuer de 4,9% à 2,7%, alors que la progression des créances nettes sur l’administration centrale a décéléré de 17,1% à 14,2%, fait savoir BAM.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré en février une hausse de 0,3% à 1.309,4 milliards de dirhams (MMDH), fait ressortir la note, indiquant que cette évolution recouvre un accroissement de 0,7% du crédit bancaire et des baisses de 1,8% des créances nettes sur l’administration centrale et de 0,5% des réserves internationales nettes.

Les OPCVM retrouvent des couleurs

L’actif net sous gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a enregistré une hausse de 3,79% en février dernier, s’établissant à 456,19 milliards de dirhams (MMDH) contre 439,5 MMDH un mois auparavant, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissements marocains (ASFIM).

Cette progression est expliquée par la collecte nette de plus de 13 MMDH qui a concerné essentiellement les OPCVM OMLT, précise l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information pour le mois de février 2019.

Les OPCVM OMLT ont par ailleurs affiché la meilleure performance mensuelle avec une évolution de 0,93, souligne l’ASFIM, notant qu’au niveau des performances annuelles, les OPCVM Actions ont affiché la meilleure performance (1,78%).

L’association relève également que le nombre d’OPCVM en activité à fin janvier 2019 est passé de 450 à 454 avec le lancement de quatre nouveaux fonds, en l’occurrence, Capital Trust Croissance (OPCVM Diversifié), Capital Trust Allocation (OPCVM Diversifié), Capital Trust Oblig Premium (OPCVM OMLT) et Capital Trust Opportunité (OPCVM OMLT).

LNT avec MAP