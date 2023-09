Boeing annonce dans un communiqué un don de 300 000 dollars, soit 3 millions de dirhams, par le biais de son programme caritatif Boeing Charitable Trust pour soutenir les initiatives de secours et d’assistance aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Le Groupe s’est par ailleurs engagé à verser un dollar pour chaque dollar donné par ses employés afin d’accroître la portée de l’assistance apportée au peuple marocain.

« Face à la dévastation provoquée par ce tremblement de terre, nous exprimons notre profonde sympathie aux Marocains qui traversent des épreuves inimaginables », a déclaré Ziad Ojakli, vice-président exécutif de Boeing en charge des opérations gouvernementales. « Aux quatre coins du monde, les employés de Boeing s’engagent à aider le peuple du Maroc. Nous sommes prêts à collaborer avec des partenaires locaux pour apporter une aide significative vers la guérison, la reconstruction et le renouveau. »

La somme versée par Boeing est répartie comme suit :

 150 000 dollars à la Croix-Rouge américaine, en partenariat avec le mouvement international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, pour la fourniture d’abris, de denrées alimentaires, de services médicaux et de soutien psychologique, ainsi que de kits

d’hygiène, de produits de première nécessité et d’informations sur le bien-être.

 150 000 dollars à CARE International pour la fourniture d’eau, de nourriture et d’assistance médicale d’urgence aux survivants.

« Grâce au généreux soutien apporté par Boeing, le réseau international de la Croix-Rouge est en mesure d’aider les populations touchées par le séisme qui a frappé le Maroc », a déclaré Anne McKeough, responsable du développement de l’American Red Cross. « Nous remercions nos partenaires tels que Boeing, grâce auxquels nous pouvons apporter réconfort et espoir aux communautés dévastées par cette catastrophe. »

« Les informations qui nous parviennent du Maroc sont déchirantes. Selon notre équipe présente sur le terrain, des centaines de personnes dorment dans la rue, allongées dans des couvertures dans les parcs du centre de Marrakech, trop effrayées pour regagner leur domicile », a déclaré Madden Manion, directrice exécutive en charge des partenariats avec les entreprises, CARE International. « Les gens sont épuisés, et la peur émotionnelle et l’horreur de ce qu’ils ont vécu sont indescriptibles. Les jours à venir seront décisifs. Le soutien généreux de Boeing arrive à point nommé et nous aidera énormément dans notre travail. La priorité de CARE est de fournir des repas chauds, de l’eau potable, des abris d’urgence, un soutien médical et une assistance psychosociale. »

LNT avec CdP

